Eurosport подписал на 2021 год новое соглашение с UCI – Международным союзом велосипедистов. Поклонники велоспорта смогут смотреть на телеканале все дисциплины: Eurosport получил от Европейского вещательного союза (EBU) значительное число прав на трансляции соревнований под эгидой UCI.
В пакет включены топ-старты UCI: шоссейный чемпионат мира, чемпионаты мира по велотреку, маунтинбайку, BMX, городскому велоспорту и велокроссу, а также концовка сезона Кубка мира по велокроссу. В общей сумме Eurosport будет транслировать велоспорт более 290 дней в прямом эфире, включая мужские и женские гонки. Хедлайнер – Олимпийские игры в Токио, где лучшие велосипедисты мира разыграют 22 медали. Прямые трансляции будут доступны только на платформах Discovery.
Основные даты:
- конец января – Кубок мира по велокроссу UCI;
- 30-31 января – чемпионат мира по велокроссу UCI (Остенде, Бельгия);
- 17-22 августа – чемпионат мира UCI по BMX (Арнем, Нидерланды);
- 25-28 августа – чемпионат мира UCI по маунтинбайку (Валь-ди-Соле, Италия);
- 18-26 сентября – чемпионат мира UCI Road (Фландрия, Бельгия);
- 13-17 октября – чемпионат мира по велотреку UCI (Ашхабад, Туркменистан);
- Даты не выбраны – чемпионат мира по городскому велоспорту UCI.