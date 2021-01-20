Eurosport подписал на 2021 год новое соглашение с UCI – Международным союзом велосипедистов. Поклонники велоспорта смогут смотреть на телеканале все дисциплины: Eurosport получил от Европейского вещательного союза (EBU) значительное число прав на трансляции соревнований под эгидой UCI.

В пакет включены топ-старты UCI: шоссейный чемпионат мира, чемпионаты мира по велотреку, маунтинбайку, BMX, городскому велоспорту и велокроссу, а также концовка сезона Кубка мира по велокроссу. В общей сумме Eurosport будет транслировать велоспорт более 290 дней в прямом эфире, включая мужские и женские гонки. Хедлайнер – Олимпийские игры в Токио, где лучшие велосипедисты мира разыграют 22 медали. Прямые трансляции будут доступны только на платформах Discovery.

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Основные даты:

  • конец января – Кубок мира по велокроссу UCI;
  • 30-31 января – чемпионат мира по велокроссу UCI (Остенде, Бельгия);
  • 17-22 августа – чемпионат мира UCI по BMX (Арнем, Нидерланды);
  • 25-28 августа – чемпионат мира UCI по маунтинбайку (Валь-ди-Соле, Италия);
  • 18-26 сентября – чемпионат мира UCI Road (Фландрия, Бельгия);
  • 13-17 октября – чемпионат мира по велотреку UCI (Ашхабад, Туркменистан);
  • Даты не выбраны – чемпионат мира по городскому велоспорту UCI.

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