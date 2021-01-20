Eurosport подписал на 2021 год новое соглашение с UCI – Международным союзом велосипедистов. Поклонники велоспорта смогут смотреть на телеканале все дисциплины: Eurosport получил от Европейского вещательного союза (EBU) значительное число прав на трансляции соревнований под эгидой UCI.

В пакет включены топ-старты UCI: шоссейный чемпионат мира, чемпионаты мира по велотреку, маунтинбайку, BMX, городскому велоспорту и велокроссу, а также концовка сезона Кубка мира по велокроссу. В общей сумме Eurosport будет транслировать велоспорт более 290 дней в прямом эфире, включая мужские и женские гонки. Хедлайнер – Олимпийские игры в Токио, где лучшие велосипедисты мира разыграют 22 медали. Прямые трансляции будут доступны только на платформах Discovery.