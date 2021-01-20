Новый президент США Джозеф Байден 20 января переезжает в Белый дом после предшественника – Дональда Трампа. Байден столкнется не только с глобальными мировыми проблемами (пандемия коронавируса, борьба с расизмом), но и с неполадками спортивного характера.

У 78-летнего президента есть велосипед Peloton – и это потенциальная угроза для кибербезопасности Белого дома. Peloton – не просто велосипед: отчасти это велотренажер со встроенной социальной сетью. К велосипеду стоимостью боле 2500 долларов прикреплен планшет, по которому спортсмены могут общаться друг с другом и делиться тренировочными показателями.

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Также к велосипеду прикреплены камера и микрофон, которые позволяют пользователям видеть и слышать друг друга (разумеется, по желанию). В этом и заключается проблема Байдена – на прошлой неделе журнал Popular Mechanics предупредил, что технологии на велосипеде могут взломать.

Эксперты по кибербезопасности подтверждают, что опасения имеют место быть, но при соблюдении необходимых мер президент сможет взять свой Peloton на новое место жительства. «Угроза реальна, но это управляемый риск, если хорошо подумать и подготовиться», – цитирует NY Times Гарретта Граффа, директора по кибербезопасности в исследовательском институте Аспена.

Ричард Леджетт-младший, бывший замдир в Агентстве национальной безопасности, призвал Байдена убрать камеру и микрофон, зарегистрировать аккаунт под не бросающимся в глаза именем и менять его каждый месяц, а также держать велосипед подальше от мест, где могут проходить важные конфиденциальные переговоры. «Но если он из тех, кто крутит педали и разговаривает с людьми, это может быть проблематично», – заключил мистер Леджетт.

Байден представляет Демократическую партию.

Байден получил более 81 миллиона голосов – рекорд президентских выборов в США.

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