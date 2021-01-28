Бельгийская велогонщица Тара Гинс потеряла работу в мужской команде из-за откровенных съемок для календаря в Playboy.

Девушка выступает за команду Memorial Santos в женском туре UCI. В мае прошлого года она снялась в обнаженном виде в Playboy, а недавно почти устроилась спортивным директором в мужскую любительскую команду S-Bikes AGU, но помешала пикантная съемка.

Велоспорт Eurosport подписал соглашение с UCI. В 2021-м – еще больше велоспорта 20/01/2021 В 11:11

«У меня была устная договоренность присоединиться к команде. Я действительно этого ждала, это то, чем я люблю заниматься. Но теперь, видимо, кто-то сделал проблему в фотографии. Я не расстраиваюсь, что договоренность отменили. Так лучше. Я не хочу работать с людьми, которые не видят моих возможностей и просто являются стадом. В велоспорте все еще слишком много думают внутри коробки. Это позор.

Босс начал разговор с того, что нарушил обязательства, потому что кто-то из сотрудников команды наткнулся на мои фотографии. Этот человек отправил фотографии в групповом чате другим сотрудникам. Видимо, это был чат, в который меня не включили. Кто-то, должно быть, угрожал менеджеру отправить эти фотографии одному из спонсоров. Я не уверена на 100 процентов, о каких фотографиях идет речь. Этот календарь вышел в первую неделю января, и поэтому я предполагаю, что это были изображения в календаре», – приводит слова Гинс CyclingNews.

До команды Memorial Santos Гинс выступала за Lares-Waowdeals и Health Mate-Ceclelive.

В Memorial Santos 30-летняя бельгийка перешла в прошлом году.

Велоспорт Велосипед Байдена угрожает кибербезопасности США 20/01/2021 В 09:58