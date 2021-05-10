В 2001 году 19-летний Фабиан Канчеллара эпично дебютировал на «Туре Родоса». Новичок забрал желтую майку на прологе и в самой 186-километровой гонке – в будущем он стал ее рекордсменом (две победы). Успех постепенно накрывал молодого швейцарца, и зрители предвкушали нового доминанта в велогонках. Но в том же году в проф турниры ворвался еще один юниор – Том Бонен опередил всех на однодневке «Зеллик – Галмарден» и оформил первую победу в карьере. Бонен старше Канчеллары всего на пять месяцев, и именно он стал главным оппонентом для швейцарца на десятилетие вперед, а их соперничество получилось великим.

Велогонщики совершенно не похожи. Бонен высокий и тощий спринтер, любитель покуролесить вне гонок: чего только стоят кокаиновая история и разбитый «Феррари». Канчеллара спокойнее, чуть ниже, плотнее и специализировался на разделках. Их дуэль сменила противостояние Лэнса Армстронга и Яна Ульриха и утратила агрессивный настрой. Гонщики соперничали на трассе, но уважали друг друга. «Мы коллеги. У нас не такие отношения, чтобы перезваниваться каждый день, но мы хорошо друг друга знаем и очень уважаем. В гонках мы соперники, после них у нас никакой конкуренции», – рассказывал Фабиан в совместном интервью.

Фабиан Канчеллара и Том Бонен Фото: Getty Images

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Конкуренты впервые встретились на юниорском Bank Austria Tour в 1998 году. Фабиан взлетел на вершину подиума, а рядом с ним расположился Том. Знакомство продолжилось уже в следующем веке на профессиональных стартах. Причем Бонен сходу ворвался в элиту и быстро взял несколько значимых трофеев: многодневки «Тур Пикардии» (2004), «Тур Бельгии» (2005), «Тур Катара» (2006) и однодневные «Тур Фландрии» (2005, 2006), «Париж – Рубе» (2005), «E3 Харелбеке» (2004, 2005, 2006,) и др. Канчеллара реже забирал крупные старты («Париж – Рубе» в 2006-м) и выходил на пик плавнее.

Первая значимая дуэль на трассе произошла в 2007 году. Оба гонщика уже являлись мировыми лидерами и постепенно приходили к личному соперничеству – больше было не с кем. На «E3 Харелбеке» Фабиан и Том, как это часто случалось в будущем, оторвались от пелотона и несколько километров до финиша ехали вместе. Канчеллара понимал, что спринтера Бонена на финише не опередить, поэтому пытался оторваться на дистанции – не вышло. Бельгиец приклеился к сопернику и разорвал его в створе. В дальнейшем такой сценарий регулярно повторялся. Канчеллара и Бонен, как Александр Большунов и Йоханнес Клебо, улетали от остальных и тактически разыгрывали победу – Фабиану необходимо было отрываться до финишного створа, а Тому – любой ценой досидеть за спиной швейцарца.

В следующем году на монументальном «Париж – Рубе» снова развернулась финишная драма. Бонен и Канчеллара без труда уехали от пелотона, и бельгиец снова дожил до финишной разборки. Том опередил Фабиана всего на секунду и оформил вторую победу на этой однодневке. В будущем бельгиец стал ее рекордсменом (4 победы), а швейцарец отстал всего на один триумф. Следующие пару лет были успешнее для Бонена – бельгиец дважды опередил всех на «Париж – Рубе» и в генеральной классификации «Тура Катара», плюс скопил несколько побед на других многодневках. Канчеллара же победил на Олимпиаде-2008, на «Милан – Сан-Ремо» и взял несколько побед на прологах и этапах различных туров.

Фабиан Канчеллара и Том Бонен Фото: Getty Images

К 2010-му Фабиан набрал космическую форму и вывел противостояние с Боненом на пик. Велогонщики выкашивали оппонентов и уже не видели соперников, кроме друг друга. Том оставался лучшим вместе с Канчелларой, но уже постепенно сползал с вершины велоспорта. В 2008-м бельгиец попался на употреблении кокаина, но его употребление вне стартов не является допингом. Бонен понес только имиджевые удары и разбирательства с полицией. Далее прилипли травмы: тендинит колена в 2010-м, жуткие падения на «Тур де Франс»-2011, перелом ребра на «Туре Польши» в 2012-м и травма локтя в следующем году. На новый пик любимец Бельгии так и не вышел.

«Когда мы с Фабианом в форме, мы похожи. Единственная разница в том, что он выносливее, а я быстрее. Я действительно счастлив, что боролся с таким большим гонщиком, как Фабиан Канчеллара, всю карьеру. Я считаю это честью и думаю, что мы провели хорошие гонки. Он никогда не ругается и не жалуется. Он великолепен на соревнованиях», – восхитился бельгиец.

В 2010-м Бонена еще хватало на соперничество с набравшим Канчелларой. «Тур Фландрии»-2010 – одна из самых скандальных гонок последних лет. Том и Фабиан привычно улетели от пелотона, но на этот раз швейцарец расправился с Боненом за 16 км до финиша и опередил его больше, чем на минуту. Бельгиец уступил на родной брусчатке и заподозрил мухлеж. «Да, Канчеллара выиграл ту гонку благодаря двигателю. Но не я должен был говорить об этом. Я стал вторым. Не очень нормально, когда проигравший начинает бросаться такими обвинениями. Это сложно доказать. А сейчас уже и не проверить. Слишком поздно», – позже вспыхнул Бонен.

Швейцарец объехал соперника на крутом подъеме, даже не вставая с седла. В то же время, Бонен всем телом наваливался на педали, чтобы не отстать. А Канчеллара будто и не вспотел. Мнение фанатов разделилось: Фабиан весь сезон был в дикой форме и, может, просто оказался настолько сильнее Тома, хотя всего за неделю до гонки на «E3 Харелбеке» швейцарец объехал бельгийца на жалкие три секунды. Или же дело в личном механике гонщика Роджере Тиле?

Официальных обвинений Канчелларе так и не выдвинули, а сам Фабиан еще пару лет отбивался в прессе. «Это так глупо, я потерял дар речи, когда впервые услышал об этом. У меня никогда не было мотора на велосипеде. Это довольно забавно, но стало громкой историей и уже не так смешно. Это печально и возмутительно. Поверьте, мои подвиги – результат упорного труда», – оправдывался швейцарец. Сторонники заговора постоянно находили доказательства мошенничества Фабиана. Кто-то из зрителей создал видео-подтверждение и залил его на YouTube – там больше 5 млн просмотров.

В защиту Канчеллары говорит и уверенная победа на «Париж-Рубе» в том же году. Фабиан улетел от преследователей, в том числе и Бонена, почти за 50 км до финиша и без труда победил. К счастью, неприятный инцидент не испортил отношения гонщиков – они продолжили ладить. «Мы хорошо изучили друг друга за 15 лет соревнований. Мы соперники и коллеги. В пелотоне осталось не так много ребят, которые начинали вместе с нами», – говорил Бонен в 2014-м.

Гонщики доминировали над остальным больше 10 лет, собрали на двоих 35 Гранд-Туров и почти 200 гоночных побед. Канчеллара стал рекордсменом по числу триумфов в «Страде Бьянке» и «Туре Фландрии», Бонен – в «Кюрне – Брюссель – Кюрне», «Туре Катара», «Гент – Вевельгем», «E3 Харелбеке», «Туре Фландрии» и «Париж – Рубе». На их пике каждая гонка превращалась в личную дуэль. Остальные смотрели за ними, как испанские клубы наблюдают за битвой «Реала» и «Барсы». Оба сохранили уважение и хорошее отношение друг другу, хотя за спиной у каждого есть грязные истории. «Мы 15 лет бросали друг другу вызов – такого вы не найдете в других видах спорта», – хвастался Канчеллара.

Фабиан Канчеллара и Том Бонен Фото: Getty Images

Сейчас статус дуэли приписывают соперничеству Петера Сагана и Грега ван Авермата, но это – не то же самое. Бельгиец старше словака на четыре года и уже сходит с пика. Его прозвище – «Мистер почти» – иллюстрирует карьеру. Грег выкалывал кучу подиумов каждый сезон, но подбирал в большинстве вторые и третьи места. 35-летний Ван Авермат собрал за победу только 30 побед, и его главными успехами остались победы 2017-го на однодневках «Париж – Рубе», «Гент – Вевельгем» и «E3 Харелбеке».

Саган просто сильнее оппонента. 31-летний Петер забрал уже 111 побед в гонках и обошел Грега по числу Гранд-Туров (9 против 7). С закатом Канчеллары и Бонена он ворвался в ряды лучших, но все равно не дотягивает до уровня легенд. На главных турах он побеждал реже и рекорд поставил только в очковой классификации «Тур де Франс» – соревновании спринтеров. Зеленая майка легендарной многодневки досталась словаку семь раз.

«Теперь говорят о Петере Сагане и Греге ван Авермате – новой дуэли. Но это не та дуэль, которую мы с Томом устроили друг другу и зрителям. Мы видели других гонщиков на уровень выше Петера и Грега. Раньше люди дома комментировали, кто сильнее – я или Том. Сейчас все по-другому», – сказал Канчеллара.

Противостояние Тома Бонена и Фабиана Канчеллары – последняя великая дуэль в велоспорте. Их борьба украшала велогонки десятилетие и навсегда впечаталась в память болельщиков. Сейчас такого накаленного противостояния нет.

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