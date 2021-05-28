Россиянин Александр Власов приятно удивил на «Джиро д’Италия»-2021. Велогонщик после 18 дней тура (всего – 21) летит на четвертом месте в генеральной классификации, а в моменте даже шел вторым. Гонщик не сверкал до «Джиро» – собрал несколько мест в топ-10 на неважных турне и в 2018-м победил на «Джиро д’Италия» U-23. В прорывном туре Александр отвалился от лидера Эгана Берналя более чем на шесть минут и уже вряд ли повторит триумф 12-летней давности. Тогда Денис Меньшов раскидал соперников на «Джиро»-2009 и выиграл в 100-летний юбилей тура. Это последняя русская победа на знаменитой многодневке.

Меньшов родился в Орле, но проф карьеру начал в Испании. В 2000-м проспекта зацепила испанская команда Banesto (сейчас Movistar Team), и Денис сходу дал результат. В 2001 году россиянин засиял дебютной победой на статусном туре. Он вырвал победу на «Тур де л’Авенир» – «Тур де Франс» для молодежи – с отрывом в секунду от второго места. После пары лет разведки среди взрослых гонщиков случился прорыв – Меньшов въехал на 11-е место в тотале «Тур де Франс»-2003 и выиграл молодежную классификацию. Тот тур считается лучшим в XXI веке, поэтому результат 25-летнего велогонщика – отличный. В команде Денис нацепил статус одного из лидеров и в 2004-м собрал еще несколько побед: «Тур Страны Басков» и этапы на «Вуэльте Испании», многодневке «Париж – Ницца», «Вуэльте Арагон».

Всего за карьеру Меньшов собрал немного побед, но важных: по два триумфа в генеральной и горной классификации «Вуэльты Испании» (2005 и 2007), победа в «Вуэльте Мурсии» (2009) и «Джиро д’Италия»-2009. Итальянская многодневка (как и «Вуэльта Испании») входит в тройку Гранд Туров – самых важных стартов сезона. А победа Дениса на ней – особенная, ведь он приземлился на первом месте в 100-летие легендарной многодневки.

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Денис Меньшов, победа на «Джиро д'Италия»-2009 Фото: Getty Images

Ажиотаж перед вековым турне был велик – даже Лэнс Армстронг вернулся с пенсии. 37-летний Босс докатился до финала на 12-й позиции и оставил разборку за победу другим, в том числе – Меньшову. Перед стартом россиянина называли одним из претендентов, но все же ему больше подходила роль теневого фаворита. А вот имена итальянца Ивана Бассо и американца Леви Лейфаймера горели наибольшими ожиданиями.

В первые дни Меньшов заверил свой статус и держался незаметно вплоть до горных этапов. К первой альпинистской гонке (4-й этап) россиянин подъехал только на 27-м месте в тотале с отставанием в полторы минуты от лидера. Денис начал незамедлительно сжигать отрыв. Стартовая гонка в горах принесла ему девятое место, а уже следующий этап Меньшов выиграл и взлетел в генеральной классификации на пятую строчку с 50-секундным отставанием. Далее россиянина откатал несколько серых гонок. Главный провал – 94-е место на седьмом этапе. Однако нестабильное выступление конкурентов и хороший задел оставляли Меньшова в топ-5.

Россиянин вцепился в лидерство генеральной классификации после 12-го тура многодневки. В тот день Меньшов выиграл второй старт «Джиро» и больше не съезжал с первой строчки. В последующих стартах россиянин уверенно заканчивал в лидирующих группах и для спокойствия три раза заехал в топ-5. Превосходство Дениса в генеральной классификации над итальянцем Данило ди Лука составило 41 секунду. Но вскоре после юбилейного «Джиро» просочились мрачные расследования и допинговые дисквалификации нескольких велогонщиков.

Денис Меньшов на финальном этапе «Джиро д'Италия»-2009 Фото: Getty Images

Первая казнь свершилась спустя два месяца после «Джиро д’Италия»-2009. Отлетел занявший второе место в тотале Ди Лука. В моче итальянца нашли запрещенный эритропоэтин – вещество, стимулирующее доставку кислорода в мышцы, то есть увеличивающее выносливость спортсмена. Данило не сопротивлялся расследованию, и через два месяца ему вынесли жестокий приговор – пожизненный бан. Безжалостное наказание подкрепилось расследованием «нефть в обмен на наркотики» – итальянские копы распутывали его еще с 2003 года после смерти велосипедиста-любителя. Ди Лука вляпался в него в 2007 году, когда после побед на многодневках «Милан – Турин», «Льеж – Бастонь – Льеж» в его моче не отыскали вообще никаких гормонов – сигнал об употреблении запрещенки.

В результате аннулирования результатов итальянца к Меньшову попала победа и в очковой классификации. Россиянин был вторым с отставанием в 26 пойнтов, но удачно сорвал куш. Дубль на престижном «Джиро» – показатель крутости велогонщика. Вечный бан Ди Лука в итоге отменили и заменили 9-месячным. Пушистый итальянец сотрудничал со следствием и дал признательное интервью, в котором открыто сознался в мухлеже и швырнул булыжник в соперников. «90% из 200 гонщиков на «Джиро д'Италия» употребляли допинг. Чистые 10% не беспокоятся о «Джиро», они готовятся к другим гонкам и поэтому не принимают допинг», – полыхнул спортсмен.

Грязи добавили еще несколько спортсменов. Из топ-12 «Джиро д’Италия»-2009 сразу четверым гонщикам выписали дисквал. Остальные расследования длились дольше, но ответственность догнала хитрюг. Одним из бандитов стал Франко Пелицотти. Он занял третье место в генерале и тоже благодаря допингу. В высказываниях итальянец ненавидел вещества, но в итоге сам попал в ловушку. Программа биологических паспортов спортсменов прищемила Франко в 2012-м. У специалистов возникли вопросы по поводу чистоты проб спортсмена, и все результаты Пелицотти с 17 мая 2009-го исчезли из протоколов. В том числе – третье место на «Джиро»-2009. Причем итальянец залез в топ-5 в трех основных классификациях. Кроме итогов «Джиро», CAS испепелил гороховую майку Франко на «Тур де Франс» того же года.

Франко Пелицотти на «Тур де Франс»-2009 Фото: Getty Images

Против Меньшова у офицеров не было никаких обвинений – он победил чисто. Однако допинг догнал и россиянина. Конец его карьеры пропах запрещенными веществами и больничными койками из-за тяжелых травм. Правое колено подвело россиянина спустя пару лет после победы на «Джиро». В апреле 2013-го он получил рецедив травмы и в мае объявил о завершении богатой карьеры. А спустя год – в июле 2014-го – Денис услышал о дисквалификации на два года. Его биологический паспорт сверкал аномальными показателями на «Тур де Франс»-2009, 2010 и 2012. «Джиро д’Италия»-2009 прошел на два месяца раньше французского тура, поэтому в чистоте победы Дениса можно не сомневаться.

Денис Меньшов – последний русский победитель «Джиро д’Италия» и всего один из трех. После него Гранд Туры пролетали почти без участия велогонщиков из России. Александр Власов в этом году сверкнул на итальянской многодневке. Возможно, когда-нибудь он повторит результат соотечественника.

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