Велоспорт забит историями безбашенных гонщиков. В XXI веке царями безумства стали Том Бонен и Лэнс Армстронг. Бельгиец разбивал Ferrari, вдувал кокаин, калечился дикими травмами, но на пике рвал всех на трассе. Американец покорил рекордные семь «Тур де Франс», а потом спалился на допинге. Выяснилось, что победы Лэнса – липа, и велогонщика лишили всех элитных титулов. Но парни выглядят школьными забияками по сравнению с легендой XX века Фаусто Коппи. Итальянец унижал соперников в гонках, уплетал еще легальную наркоту и сверкал зыбкой личной жизнью. Конец искрящей, но короткой жизни гонщика застлан тайной. Его смерть взболтала Италию, как гибель Сергея Есенина – Россию. Однако в историю Коппи вошел великим, как рекордсмен легендарного «Джиро д’Италия»

Фаусто родился 15 сентября 1919-го – прошло чуть меньше года после окончания Первой мировой. Рождение произошло в тени Альп, которые в будущем Коппи не раз покорял на велосипеде. Родители не смогли договориться об имени младенца, поэтому будущий велогонщик овладел двумя позывными: Фаусто и Анджело. Имя легендарного президента «Интера» не прилипло к Коппи, и в истории он запомнился просто Фаусто. Детство будущей иконы было тяжелым – в семье из пятерых детей он сталкивался с недоеданием. Недостаточное питание вылилось в субтильность, которая осталась с итальянцем на всю жизнь. А кости Коппи по этой же причине оказались хрупкими – это тоже отразилось на дальнейшей жизни и карьере.

Итальянец ненавидел школу и с 13 лет стабильно прогуливал бессмысленное заведение. Находка в семейном сарае ржавого велика без тормозов окончательно убедила Фаусто забыть о нудятине на уроках – гонять по дорогам крохотной коммуны Кастеллания было намного веселее. Однако уделять все время беспечному рассеканию дорог не получилось. Бездельничать парню не позволили, и, бросив школу, он поплелся работать в мясную лавку синьора Этторе. Дорогу из дома до магазинчика Фаусто пролетал на древнем велосипеде. Интерес подростка к велогонкам рос все сильнее – приезжавшие в лавку велосипедисты и постоянная езда на двухколесном подожгли страсть. Проблемой на пути к карьере оказалось отсутствие денег на адекватный велик. Выручил дядя – полный тезка и горячий фанат велоспорта. Родственник отсыпал парню 600 лир на покупку приличного велосипеда.

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Фаусто Коппи Фото: Imago

Правда, купить подходящий щуплому пареньку велосипед оказалось непросто. Коппи преодолел целое приключение на пути к идеальному болиду. «Я просто плакал от радости, когда дядя дал мне 600 лир. Я знал, что за эти деньги смогу изготовить раму по личным меркам в Генуе. Я взял из скудных сбережений на поездку до Генуи и обратно, отдал мерки и 600 лир. «Вернись через неделю: рама будет готова», – сказал владелец веломагазина. Но она не была готова и на следующей неделе, и на следующей... В течение восьми недель я тратил драгоценные деньги на поезд до Генуи. Мастеру надоело делать раму для тощего деревенского парня, который не выглядел, будто мог крутить педали сказочного велосипеда, не говоря уже о гоночном. Я плакал, когда возвращался домой. В девятом путешествии я взял раму домой. Но она не была сделана на заказ. Этот парень просто снял одну со стойки. Я был в ярости внутри, но слишком стеснялся что-либо с этим делать», – рассказывал итальянец.

Однако и с неидеальным снаряжением Коппи рванул на соревнования. В 15 лет он сразился с другими любителями и победил. В качестве приза Фаусто выдали 20 лир и бутерброд с салями, а на следующем выигранном старте парню подарили будильник. На призовых безделушках построить обеспеченное будущее невозможно, но и получить лицензию для выступления на профессиональных турнирах просто так нельзя. И здесь Коппи снова помогли – в мясную лавку часто заглядывал экс-боксер Джузеппе Каванна. Боец почти полностью лишился зрения и работал всего лишь массажистом, однако сохранил связи в спортивных кругах. Фаусто по совету другого велогонщика наведался к Джузеппе, и тот помог таланту добыть независимую лицензию. С ней Коппи получил право выступать на профессиональных стартах.

Каванна стал кем-то вроде менеджера велогонщика и отправил проспекта понюхать атмосферу профи на «Джиро Тосканы». Дохляка взяла команда «Леньяно», за которую выступал Джино Бартали – гонщик старше Каппи на пять лет. К тому времени Джино считался лучшим велогонщиком Италии. В его портфолио пылились две победы на «Джиро д’Италия», триумф на «Тур де Франс» и еще несколько побед в велогоночных классиках. Фаусто взяли доместиком – то есть, обязали только помогать лидеру Бартали доехать свежим до финишных разборок. На дебютной гонке Коппи не добрался до финиша из-за поломки колеса.

Первая победа пришла в одном из следующих заездов. 7-го мая 1939-го в Варци Фаусто легко размотал соперников. Вместо заботы о победе опытного партнера своенравный Каппи нагло укатил от пелотона и уверенно выиграл гонку. Зрители были в шоке, а Бартали – в неистовстве. Сопляк легко уделал чемпиона и создал горячую вражду, окрашивавшую велоспорт больше десяти лет. Период 40-х и 50-х не зря называют золотым веком велогонок: два великих итальянца приложили к этому гору усилий.

Фаусто Коппи и Джино Бартали Фото: Eurosport

Одной из главных черт вражды стал разный менталитет. Фаусто был родом со светского и сытого севера. Хотя он и рос в бедности, в воображении итальянцев северяне выглядят привилегированным классом. Бартали – с традиционного и религиозного юга. Велосипедисты разделили страну на коппиани и барталиани – фанатов, поддерживающих одного из гонщиков.

Сами спортсмены были слишком разными: Каппи свободно вел себя на публике, гонял на турниры в другие странны и жил на полную катушку, Джино – оставался в тени яркого конкурента. Он гораздо реже выезжал на иностранные туры и вел себя не так развязно. Возможно, поэтому Фаусто и запомнился намного сильнее, хотя побед у Бартали тоже немало. Меньше, чем у соотечественника, но не настолько, чтобы растаять из памяти болельщиков через пару десятков лет.

После неприятного знакомства Фаусто и Джино соперничали друг с другом недолго. Разгоревшаяся Вторая мировая стерла обычную жизнь: Каппи отправился на фронт в 1943-м. Велогонщика занесло в Северную Африку в качестве капрала дивизии «Равенна», и там он попал в английский плен. Итальянец два года глотал песок в лагерях и выпорхнул на свободу только в конце войны. Возвращение мирной жизни прозвучало и в велогонках – турниры быстро возобновились, и два врага снова встретились. Еще до войны Фаусто громко заявил о себе не только наглой победой над Бартали. В 1940-м в возрасте 20 лет он покорил первое «Джиро» в карьере и стал самым молодым победителем многодневки. А прямо перед примеркой военной формы установил мировой рекорд в часовой езде. За 60 минут итальянец пролетел 45 798 метров – достижение держалось 13 с половиной лет. На том треке он впервые заработал перелом – в будущем слабые кости ломались еще семь раз.

После Второй мировой 27-летний Каппи засверкал лучшей формой в жизни. Динозавр веложурналистики Пьер Шани писал, что в период с 46-го по 54-й никто не догонял итальянца, если тот выходил вперед. Восемь лет Фаусто скашивал оппонентов и жонглировал победами. За это время он подобрал два «Тур де Франс», четыре «Джиро д’Италия», три «Милан – Сан-Ремо», пять «Джиро ди Ломбардия», «Париж – Рубе» и еще тонну кубков. Неизвестно, сколько бы триумфов приклеилось к итальянцу, если бы не заморозившая спорт на несколько лет война. Его манера езды притягивала зрителей, а отрывы от соперников были огромными: победа с преимуществом 10-15 минут – норма. Так, на «Джиро»-1949 он улетел от второго Бартали на 11 минут, на «Тур де Франс» того же года Джино единственным из соперников дополз до конца с менее чем получасовым отставанием. «Те, кто видел, как оба катались, говорят, что Коппи был более элегантным гонщиком, который выигрывал благодаря своим физическим способностям. В отличие от Бартали, который вел сам себя и неуклонно боролся с соперниками, будучи воплощением чистой воли», – писали авторы книги «История Тур де Франс».

Фаусто Коппи Фото: Imago

Бартали ненавидел яркого Коппи. Он легко побеждал, но при этом вел не самый спортивный образ жизни – такое точно взбесит практически любого. Чтобы выпытать тайну соперника, Джино устроил слежку за конкурентом. Обидчивый итальянец селился в отелях рядом со звездой и надзирал. В большинстве европейских стран легалайз захлопнулся только в 60-х, поэтому применение стимуляторов в спорте не было запрещено. Фаусто, как и многие велогонщики, активно пользовался свободой. Но Бартали все же доложил о допинге. Он рассказывал журналистам, что в номерах Фаусто постоянно валяются какие-то флаконы. Джино обвинил соперника, и тогда Коппи сам рассказал, что употребляет амфетамины – вещества, которые стимулируют нервную систему и умножает выносливость. В бесконечных изнуряющих турах выжить естественным путем получалось у единиц.

Яркого скандала не получилось – наркотики были обычным делом для велогонщиков. Их употребление стартовало еще в XIX веке на первых «Тур де Франс», и Фаусто продолжил карьеру. Правда, с начала 1950-х Коппи уже не так часто появлялся на стартах. В жизнь 30-летнего спортсмена ворвались отголоски голодного детства. Итальянец часто ломал кости – позвонки, кости таза и плечи. В 1950-м на одном из этапов коронного «Джиро» Коппи получил тройной перелом таза, однако мыслей о завершении карьеры у влюбленного в велоспорт итальянца не возникало.

Но смерть брата в следующем году – тоже велогонщика Серсе Коппи – заставила Фаусто задуматься. Серсе был менее заметным спортсменом, главной победой в его биографии сиял «Париж – Рубе»-1949. Бедняга погиб на «Джиро дель Пьемонте»-1951: на финише велосипед Серсе зацепился за трамвайные пути. Гонщик вылетел из седла и приземлился головой на тротуар. Он самостоятельно поднялся и даже дошел до гостиницы, а вечером почувствовал себя плохо и срочно поехал в больницу. Врачи не успели сделать операцию, и 28-летний Серсе Коппи погиб от кровоизлияния в мозг. А для Фаусто весь сезон 1951 года прошел скомкано. Он не показывал крутых результатов и на «Тур де Франс» прикатил только 10-м с 46-минутным отставанием.

В следующем сезоне Коппи возродился, оформив дубль на Гранд турах – «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия». В 1953-м Фаусто выиграл пятый «Джиро» и установил рекорд по победам на многодневке. Только два спортсмена в истории повторили это достижение, и он до сих пор остается рекордсменом по коллекционированию триумфов на итальянской многодневке. Однако этот год стал началом конца карьеры великого итальянца. На гонке в Лугано его запечатлели с любовницей Джулией Очини – «женщиной в белом». И Фаусто, и Джулиа уже были связаны брачными узами. Несмотря на это, влюбленные зажили вместе и навлекли на себя ненависть религиозных итальянцев. Фанаты отворачивались от Коппи, а жена не давала развод, так как это считалось позором. У Коппи и Очини даже родились два мальчика, но их жизнь напоминала отшельничество.

Фаусто Коппи и Джулиа Оччини Фото: Getty Images

Муж новой музы Коппи обратился в полицию: измена – слишком серьезное дело для того времени. Карабинеры ворвались в дом гонщика ночью, чтобы выяснить, спят ли влюбленные вместе. После их отправили в суд, где вынесли приговор – условное тюремное заключение. Те не сильно расстроились и в итоге все же поженились, но брак не считался официальным. В кричащее дело вмешался даже Ватикан: сам Папа римский Пий XII уговаривал Коппи вернуться к жене. После неудачи Папа давил на федерацию велогонок, чтобы она вышвырнула легенду из всех официальных соревнований. Однако Фаусто продолжил карьеру, но последние значимые победы остались в 1955-м. Следующие четыре года гонки просто приносили удовольствие ветерану.

В 1959-м Коппи вместе с несколькими друзьями отправился в Буркина-Фасо (тогда – Верхняя Вольта). Первый президент свободной страны Морис Ямеого пригласил прославленных велогонщиков на показательный старт. А после высокопоставленная свита отправилась на сафари. По словам француза Рафаэля Джеминиани, охота, правда, велась на самих гонщиков: «Я спал с Коппи в комнате, кишащей комарами. Хотя спали – это преувеличение. Это было похоже на сафари, но комары охотились на нас. В тот момент я не имел ни малейшего представления о том, какими будут трагические последствия той ночи».

По приезде в Италию оба гонщика заболели малярией. Сложностей доставляло то, что врачи не могли правильно определить диагноз. Рафаэль схватил один из самых смертоносных штаммов болотной лихорадки, но комплексное лечение от гепатита, желтой лихорадки и брюшного тифа вытащило француза. А вот Коппи не повезло. Таблетки от обычного гриппа не помогали, и Фаусто скончался 2 января 1960 в возрасте 40 лет – он пережил африканский плен, но вторая поездка на Черный континент стала смертельной. 95-летний Джеминиани, кстати, здравствует до сих пор.

Странная смерть (и лечение) не давали покоя фанатам Коппи. В 2002 году Corriere dello Sport выстрелило признанием анонима, жившего в Буркина-Фасо до 1964 года. Неизвестный утверждал, что Фаусто умер не от малярии, а от передозировки кокаином. Он сам не был уверен в показаниях и поэтому добавил вероятность убийства. Эту версию подтвердил 75-летний монах брат Адриан. «Коппи был убит ядом. Здесь, в Буркина-Фасо, происходят отравления. Людей до сих пор убивают подобным образом», – шокировал монах. Итальянский суд даже потребовал эксгумации, чтобы узнать правду загадочной смерти. Однако до выкапывания тела Коппи не дошло, и версия с малярией осталась официальной.

Фаусто Коппи вошел в историю легендой велогонок. Он разрезал историю велоспорта – стал первым рок-н-ролльщиком на велосипеде. Яркая, но короткая жизнь итальянца забронзовела для всего человечества: Коппи признали вторым спортсменом Италии XX века, его именем назвали астероид и переименовали родную деревню, про него сняли фильм. А горный бонус на «Джиро д’Италия» обозначили Cima Coppi. И до сих пор Фаусто остается рекордсменом итальянской многодневки.

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