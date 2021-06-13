Тур Словении образца 2021 года завершился триумфом Тадея Погачара, сумевшего занять первое место по результатам всех пяти этапов.

Первый тур отчетного соревнования состоялся еще в среду, девятого июня и прошел от города Птуй до Рогашской Слатины. Лучшим по результатам этапа протяженностью в сто пятьдесят один километр стал Фил Баухаус из команды TBV, он же и забронировал за собой зеленую майку как минимум на сутки.

Второй этап, состоявшийся в четверг, протянулся от Жалеца до Целе и составил примерно сто сорок семь километров. Лучшим на данном отрезке оказался Тадей Погачар из команды UAD. Эти же ребята стали лучшими в общекомандных результатах. Также победа на упомянутой части пути принесла Погачару и обладание зеленой майкой.

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Пятничный отрезок турнирного пути начинался в Брежице и заканчивался в Кршко, предложив участникам дистанцию около ста шестидесяти пяти километров. В этом случае лучший результат себе в актив сумел занести испанец Ион Аберастури Исага из команды CJR. Ему понадобилось менее четырех часов, чтобы достичь цели. Погачар, прибыв на финиш девятнадцатым, сохранил за собой общее лидерство, а его команда, UAD, продолжила вести в общекомандном зачете.

Субботняя часть пути проходила от Айдовшчины до Новой Горицы, растянувшись на сто шестьдесят четыре километра. Представители UAD вновь доказали собственное доминирование, сумев занять три места в первой пятерке. Лучшим стал итальянец Диего Улисси, опередивший Погачара на лишь на секунду. Командный лидер, соответственно, не менялся.

Таким образом, к финальному этапу от Любляны до Ново Место, длинною около ста семидесяти пяти километров, Погачар подходил лидером общего зачета при суммарном времени в 15:11.26. Лишь немного ему уступал Улисси (+1.21), а третьим на решающий отрезок выходил Маттео Собреро из команды APT.

Добыть еще одну победу на этапе Погачару не удалось, ведь пятую стадию тура он завершил лишь двадцать шестым по счету. Наилучшим из гонщиков в этот день вновь стал немец Фил Баухаус, уже побеждавший в первый день соревнований. Он преодолел отведенную дистанцию за 4:12.05.

Что касается общего зачета, то здесь Погачару удалось сохранить за собой первое место и, таким образом, стать триумфатором Тура Словении образца 2021 года. В командном зачете победу праздновала UAE Team Emirates, вторыми стали ребята из Gazprom Rusvelo, а замыкала тройку лучших команда Astana Premier Tech.

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