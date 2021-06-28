Велогонщик команды Gazprom-RusVelo Ильнур Закарин рассказал об отношении к американцу Лэнсу Армстронгу, который был дисквалифицирован за употребление допинга.

– Когда ты смотрел интервью Армстронга Опре Уинфри, о чем думал?

– Я был фанатом Армстронга, потому что он легенда. Семь раз выигрывал «Тур де Франс». Продавали переведенные на русский язык книги, как он ко всему пришел, какой у него план подготовки. Я читал взахлеб. Было супер. А потом признание у Опры, и я так ошалел, когда все это пошло. Фильмы. «Допинг», по-моему, называется. Это меня разочаровало немножко. Он перестал быть моим кумиром, – рассказал Закарин в разговоре с Анаром Ибрагимовым.

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Полное интервью выйдет на канале «Eurosport Интервью» в среду, 30 июня.

Ильнур Закарин трижды выигрывал этапы Гранд-туров.

Из-за признания в допинге Армстронг был лишен семи побед на «Тур де Франс» и бронзы Олимпиады в Сиднее.

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