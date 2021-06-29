Велогонщик Ильнур Закарин в разговоре с Анаром Ибрагимовым для Eurosport рассказал о знакомстве с бизнесменом Олегом Тиньковым.
– С Тиньковым знаком?
– Да, он же был связан с велоспортом, хотя я за его команду не выступал. Приглашали? Да, один год приглашали. Но я выбрал другой вариант – «Катюшу».
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– Лично с ним разговаривал?
– Не, он такие дела не обсуждает. Зачем ему? Он такой человек. Выбирают гонщиков другие люди – генеральные менеджеры, которые отвечают за все это. Я с ним разговаривал во время гонки. Он ушел из команды. Тинькова больше не было, и мы с ним встретились. Я ехал на старт, он спрашивает: «Как дела? Как настрой на гонку?» Я говорю: «Когда откроетесь? Когда пойду к вам?» Олег отвечает: «Давай скоро откроюсь, чуть денег поднакоплю, чтобы тебя купить, и возьму». В шутку так, – рассказал
Полное интервью выйдет на канале «Eurosport Интервью» в среду, 30 июня.
- Ильнур Закарин трижды выигрывал этапы Гранд-туров.
- Из-за признания в допинге Армстронг был лишен семи побед на «Тур де Франс» и бронзы Олимпиады в Сиднее.
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