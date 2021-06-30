Велогонщик Ильнур Закарин в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport рассказал, как был пойман на допинге.

– Как метан попал в твой организм?

– Сам принимал. Мне было 19 лет. Меня поймали, и я два года сидел. Я, честно говоря, не помню, что такое метан. Все было осознанно. Нигде ничего не подкидывали. Кто мне сказал принимать это? Кто-то. Я его не отругал. Я же сам виноват. Мне очень стыдно, – заявил Закарин.

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Ильнур Закарин трижды выигрывал этапы Гранд-туров.

Сейчас он выступает за команду Gazprom-RusVelo.

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