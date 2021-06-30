Велогонщик Ильнур Закарин рассказал в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru, как долго еще видит себя в профессиональном спорте.
«Думаю, два года. Я об этом никому не говорил, пока не афиширую. Возможно – да, возможно – нет. Это тяжелый вопрос. Надо к этому прийти. Я к этому еще не пришел. Понимаю, что моя семья постоянно переживает. Постоянно от них уезжаю. Я бы сам с этим не справился. Было бы тяжело.
Завершу, чтобы быть почаще с семьей. Все, что можно, я заработал. Достаточно для жизни», – заявил Закарин.
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- Ильнур Закарин трижды выигрывал этапы Гранд-туров.
- Сейчас он выступает за команду Gazprom-RusVelo.
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