На «Тур де Франс» снова неспокойно. Не успела прогреметь новость о большом завале, организованном фанаткой с баннером, как СМИ заговорили о новом происшествии. Восьмой этап повеселил фанатов и дал повод для беспокойства организаторам турнира. На горе Саксонекс в 46 километрах до финиша застрял грузовик компании «Cochonou» и перегородил дорогу велогонщикам.

Многие подумали, что этап стоит отменить, ведь неизвестно, сколько времени займет решение проблемы. Однако водитель смог быстро разобраться с ситуацией и уже через несколько минут спокойно поднимался на вершину горы. Гонка возобновилась, а водитель грузовика стал интернет-мемом среди болельщиков.

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«Cochonou» – очень популярная во Франции марка сухих супов.

Продолжительность 8-го этапа «Тур де Франс» составляет 150,8 километров.

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