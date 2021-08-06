Велосипед давно вошел в повседневную жизнь. Кто-то гоняет на нем на работу или на учебу, другие расслабляются в велопробегах на выходных. Никого не удивить двухколесным транспортом, но история его создания до сих пор звучит сомнением. Официальной датой создания велосипеда считают 1817 год, а автором изобретения – барона Карла фон Дрезе, которому приписывают изобретения еще нескольких повседневных предметов (мясорубки и пишущей машинки). Вот только первые упоминания о самом удобном средстве передвижения уходят за несколько веков до рождения Дрезе.

Первые упоминания

Первая отметка в истории велосипеда нанеслась в 1418 году итальянцем Джованни Фонтаной. Ученый вошел в вечность благодаря куче научных работ, которые послужили основой для будущих открытий, и научной степени в области искусств и медицины. Именно итальянец первым создал что-то подобное велосипеду. Его аппарат ездил на четырех колесах и двигался благодаря раскрутке кучи шестерен. Изобретение Фонтаны – первый известный транспорт, который двигается благодаря физическим усилиям человека. Правда, при жизни ученого велик не овладел популярностью.

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До XIX века отметилось еще несколько «создателей» велосипеда, и среди них есть имена, которые известны всем. Самый распространенный миф об авторе двухколесного – это то, что его создал Леонардо да Винчи. Один из величайших гениев Земли якобы нарисовал эскиз велосипеда в 1493 году. К такому выводу пришел Аугусто Маринони – знаменитый исследователь Да Винчи, который изучал жизнь ученого в XX веке. Итальянцы поддержали гипотезу земляка, ведь велосипед для них – национальная гордость.

Набросок нашли во время реставраций рукописей гения, которые Ватикан держал взаперти аж до 1974 года. Часть ученых сразу же заговорила о том, что эскиз – фальшивка, но для доказательств провели расследование. Вскоре выяснили, что рисунок изображен не рукой Да Винчи, и тогда фанаты версии выдвинули предположение, что автор – ученик Леонардо. Падаван якобы повторил изображение ученого, так как оригинальный рисунок потерялся. Далее эскиз протестировали на возраст, но Ватикан не раскрыл результатов исследования. Наталкивает на мысли, что папство умалчивает информацию, чтобы окончательно не развеять удобную версию.

Второй великий ум, который мог создать велик – Исаак Ньютон. Эта версия непопулярна и, скорее, носит ироничный характер, так как имена создателей многих повседневных вещей ушли в безызвестность, а люди любят додумывать загадочность их появлений и величие создателей. «Давно отмечено, что мы не знаем имен изобретателей, подаривших нам самые обыкновенные предметы. Любопытно, что французский математик Блез Паскаль подал мысль об общественных каретах, а другой великий математик Исаак Ньютон оказался истинным изобретателем велосипеда», – иронизировал журнал «Природа и люди» почти сто лет назад.

Велосипед, который построили якобы по эскизу да Винчи Фото: Getty Images

Официальная версия

Велосипед точно не могли создать раньше 1817 года, ведь велик Карла Дрезе существенно отличался от современных и нуждался в доработках. Он не имел педалей, а ехал благодаря отталкиваниям ногами всадника от земли, велосипедист словно широко шагал. Немец искал альтернативу лошадиному транспорту, поэтому и занялся разработками чего-то нового. В следующем году он запатентовал средство под названием Laufmaschine – беговая машина.

Новый транспорт сразу разошелся тысячами экземпляров по Европе и Северной Америке, но его популярность вскоре затормозилась: власти городов запрещали велосипеды из-за частых аварий с их участием. Первыми великами было очень сложно управлять: полностью деревянная 22-килограммовая громадина постоянно норовила уползти из-под контроля всадника. Транспорт нуждался в доработках и уже собирал насмешки – в обществе беговую машину прозвали Дрезиной, а поэт Джон Китс назвал новинку однодневкой.

В 1860-х наконец появились велосипеды с педалями: сразу несколько французских инженеров дорабатывали идею Дрезе и добились успеха. В их устройствах педали крепились к переднему колесу – наверное, это был первый в мире передний привод. Правда, легкостью в управлении велосипед и после французских модернизаций не отличался, за что прозвался костоломом.

Следующая доработка получила действительно широкую популярность: модель «пенни-фартинг» с огромным передним колесом точно знакома большинству людей и в современности: как минимум, ее видели в фильмах. Такие велосипеды набрали популярность в 1870-х и 1880-х за счет большей надежности. На них даже устраивали гонки, а в 1884 году англичанин Томас Стивенс совершил на «пенни-фартинге» кругосветку. Томас – первый человек, который сделал это на велосипеде. Действительно, надежная модель.

Но совершенствование велосипедов не тормозило. В 1885-м мир наконец увидел привычный для современности велик: с двумя одинаковыми колесами и цепным приводом. Автор модернизации – англичанин Джон Старли, а безопасный транспорт получил название «Скиталец». Позже он еще изменялся, но концепция сохранялась. .

Первые соревнования на велосипедах

Первой гонкой на велосипедах считается 2-километровая пробежка в парке пригорода Парижа Сен-Клу 31 мая 1868 года. Уже в следующем году спортсменов запускали на гораздо более длинные дистанции. 120-километровая проверка между Парижем и Руаном – первая в мире шоссейная велогонка. Ее победитель – тот же, кто выиграл первую гонку в истории велоспорта вообще: англичанин Джеймс Мур.

С совершенствованием велосипедов развивался и велоспорт. К концу XIX века существовало несколько трековых и шоссейных гонок, появлялись команды, спортсмены делились на любителей и профи. А в 1903 году началась история самой известной многодневки – «Тур де Франс».

Награждение «Тур де Франс»-2021 Фото: Getty Images

Первые соревнования были настоящим испытанием на прочность: организаторы устраивали сложнейшие этапы в горах по смертельно опасным трассам, средняя протяженность первых гонок составляла 400 км при средней скорости велосипедов 20-30 км/ч. Чемпион «большой петли» 1910 года Октав Лапиз признавал, что маршрут того года – самый кровожадный, ведь проходил в Альпах и Пиренеях, причем далеко не на плоскогорье. Известен случай, как Лапиз пешком зашел в гору, а потом увидел организаторов и закричал: «Убийцы!».

Со временем велогонки становились более человечнее и привлекали все больше участников. Десятилетия до и после войны считаются золотым веком велоспорта, ведь в то время популярность гонок на великах подскочила до стратосферы. В современности этот спорт не растерял популярности и продолжает быть одним из самых захватывающих и интересных.

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