25-летний Александр Власов постепенно превращается в главного русского велогонщика. В мае он стал одним из открытий «Джиро д’Италия»: занял четвертое место в генеральной классификации, уступив только признанным звездам – Эгану Берналю, Дамиано Карузо и Саймону Йейтсу. Неудивительно, что Александр привлек внимание топовой команды – BORA – hansgrohe, за которую начнет выступать со следующего сезона. Уйти из Astana – Premier Tech сейчас – правильное решение, ведь команда постепенно разрушается.

Александр не так давно выбрался из юниоров: еще в 2018-м он забрал розовую майку на «Джиро» U-23. 2021-й стал прорывным. Сезон начался со второго места в генерале «Париж – Ницца», престижной многодневке, которая открывает Мировой тур. Власов занял второе место всего на 19 секунд от будущего партнера немца Максимилиана Шахманна. К тому же Александр зацепил белую майку в молодежной классификации – на многих многодневках в этот зачет попадают всадники до 24-25 лет.

«Я очень рад своему второму месту и белой майке. Я впервые на «Париж – Ницца» и очень здорово дебютировал – на такой знаменитой гонке сразу с подиумом. Последний этап получился очень нервным, скорость была невероятная, а маршрут опасным. В какой-то момент я попал в завал, но, к счастью, быстро вернулся в гонку», – рассказывал Власов после финиша.

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Александр Власов Фото: Getty Images

Следующий подиум случился через месяц на «Туре Альп». Власов вскочил на третью строчку с отставанием от победителя Саймона Йейтса в минуту и шесть секунд. Россиянин влетел в топ-10 и в горной классификации (шестое место). Однако результат на этой многодневке – не главное: «Тур Альп» проходит всего за 15 дней перед стартом «Джиро д’Италия». «Думаю, что я провел очень хорошую неделю на «Туре Альп», и эти пять дней многое дали в качестве подготовки к «Джиро д’Италия». Гонка была очень непростой, на каждом этапе приходилось выкладываться на 100%, но с точки зрения подготовки лучше гонки и не придумаешь», – делился Александр.

На «Джиро» Власов въехал в топ-10 генеральной классификации уже после третьего этапа и до конца многодневки не выпадал из числа лидеров. На самих этапах россиянин выступал стабильно: пять раз забрался в топ-10 и однажды доехал до подиума. На протяжении трех дней (с 11-го по 13-й) Александр даже шел вторым в генерале с отставанием менее минуты. Продержать такой темп до конца не удалось, но и четвертое место в Гранд-туре – отличный результат, который привлек внимание конкурентов.

Немецкая команда BORA – hansgrohe одна из сильнейших в пелотоне: в этом сезоне идет на шестом месте в рейтинге UCI и не опускалась ниже с 2017-го. В 2019-м BORA даже приземлилась второй с небольшим отставанием от лидера Deceuninck – Quick-Step из Бельгии. Молодая команда (основана в 2010-м) имеет в ростере несколько звезд, главная из которых – Петер Саган. Король очковой классификации «Тур де Франс» (побеждал в ней семь раз) в последние годы выступает не так ярко, но все еще остается одной из главных личностей пелотона.

В этом сезоне Сагана превосходят его партнеры Максимилиан Шахманн и Вилко Келдерман – генеральщики BORA набрали больше очков в Мировом рейтинге UCI. Немец в марте выиграл генеральную классификацию на «Париж – Ницца», а голландец приземлился пятым в генерале «ТдФ». Они и останутся лидерами, когда в команду заедет Власов, который не успеет даже познакомиться с Саганом: словак уже подписал соглашение с Team TotalEnergies.

Петер Саган Фото: Getty Images

Конечно, русским гонщиком не заменяют Сагана прямо сейчас, но у Власова есть все предпосылки, чтобы стать одним из лидеров BORA. Менеджеры уже рассматривают Александра боевой единицей в Гранд-турах. «Александр – один из самых ярких талантов в области многодневок. Мы рады, что он присоединился к нам, ведь другие команды тоже проявляли интерес. Мы определенно нацелимся на Гранд-туры. В перспективе целью является «Тур де Франс», но ему еще предстоит учиться и развиваться, что может быть легче на «Джиро» или «Вуэльте». В целом, сейчас мы очень широко позиционируемся с точки зрения гонщиков генеральной классификации», – просиял менеджер команды Ральф Денк.

Сам Власов в своем заявлении отметил похожие аспекты: с новой командой он собирается покорить какой-нибудь Гранд-тур и будет усердно работать ради мечты. Также Александр вспомнил о роли Astana – Premier Tech – его первой профессиональной команды. Она многое дала россиянину, но сейчас для «Астаны» наступают темные времена: в обойме все меньше боеспособных всадников, уходят менеджер и спонсор.

«Астана» долгое время находилась в топе Мирового рейтинга, но теперь результаты идут под откос. В конце нулевых новички Тура бросались жирными контрактами и подписывали суперзвезд: Альберто Контадора, Лэнса Армстронга, Винченцо Нибали. Секретом всемогущества казахстанской команды оказалось государственное финансирование. Подобные проекты не могут вечно купаться в золоте, что и произошло с «Астаной», которая за годы существования с трудом научилась самостоятельно зарабатывать.

Юрий Натаров и Александр Власов Фото: Getty Images

Все команды пелотона кормятся рекламными и спонсорскими контрактами и благодаря финансовым планированиям защищены от кризисов. С «Астаной» случилось иначе, и в 2017-м она сотряслась денежным голодом. После смены в руководстве фонда «Самрук-Казына» – основного спонсора – холдинг пересмотрел спортивные траты. Фонд занимался повышением национального благосостояния, поэтому не собирался больше выкидывать тонны долларов на велогонки. «Астана» разыскала нового спонсора и стала Astana – Premier Tech.

В конце 2021-го 5-летнее соглашение с канадской компанией истечет, и команда вновь останется с финансовой дырой. Синхронно с этой новостью из «Астаны» уволили генерального менеджера Александра Винокурова. Очевидно, что команда испытывает проблемы. Теперь еще и забирают лучшего гонщика. Кажется, яркая история «Астаны» может затухнуть на несколько ближайших лет. Так что для Власова уход в BORA – hansgrohe – исключительно шаг вперед.

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