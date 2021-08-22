Велоспорт – полезное хобби гонщиков «Формулы-1». Во время каждого заезда они испытывают перегрузки до 6G, а потому должны сохранять хорошую физическую форму и получать кардио-нагрузки – то, что дает велосипед. Кто-то предпочитает бег или качалку, велики же часто перерастают из увлечения в серьезное занятие.

Валтерри Боттас: подиум в 103-километровой гонке

18 августа Валттери стартовал в гравийном заезде SBT GRVL p/b Canyon и заехал на подиум в своей возрастной категории (30-39 лет). Летний перерыв «Формулы-1» сыплет новостями об окончании карьеры 31-летнего финна в «Мерседесе» и о его неясном будущем в организации. Боттас наплевал на токсичную атмосферу «Формулы» и рванул в Колорадо на велогонку. На старт могут зарегистрироваться все желающие. Организаторы специально создали четыре трассы, которые различаются по уровню сложности: от 37 миль (59,5 км) до 142 (228,5).

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Амбассадором гонки назначили девушку финна – австралийскую профессиональную велогонщицу Тиффани Кромвелл. Валттери часто тренируется с ней, благодаря чему прогрессирует. Девушка участвовала в самой сложной 228-километровой гонке и в отличие от бойфренда не попала в топ-3 – заняла восьмое место с временем больше семи часов.

Боттас пролетел трассу за 3 часа и 16 минут: он приехал вторым в своей возрастной категории и пятым в общем зачете. Действительно крутой результат, ведь в заезде участвовало более 500 человек. «На самом деле я уже начал думать о гонках по гравию в Финляндии. Я занимаюсь там каждый год, и гравийные гонки тоже развиваются. Для меня три или четыре часа – это нормально. Я не езжу на длинные дистанции во время тренировок. 64 мили – хорошее расстояние, это сложно и недолго. Гонка – супер», – поделился финн после финиша.

Заезд в Колорадо – не дебютная велогонка для Боттаса. Впервые он проехал на соревновании в 2020 году, незадолго до локдауна. Валттери дебютировал в Австралии, но сложность любительской гонки была еще ниже: Кромвелл регистрировала финна на заезд и недооценила его скиллы. «Я участвовал в своей первой и единственной велогонке в Австралии в январе 2020 года, как раз перед локдауном. Я был так расстроен, что Тифф поместила меня в группу Б», – рассказывал финн. Боттас рассказал о дебюте спустя почти год – сначала он не распространялся о любви к великам.

Об активности Валттери на велосипеде говорит его аккаунт в Strava – приложении, которое отслеживает спортивную активность через телефон, в основном его используют бегуны и велосипедисты. За август Боттас провел на велике почти 31 час и проехал больше 700 километров. За прогрессом велосипедной карьеры финна следит почти 12,5 тысяч подписчиков. Для Валттери велоспорт – точно уже большее, чем просто хобби для поддержания формы.

Фернандо Алонсо: мечта о собственной команде

Испанец – главный фанат велогонок из действующих спортсменов «Формулы-1». Фернандо уже давно увлекся велоспортом, и его любовь вышла за пределы простой езды. В 2013-м он почти ворвался в Мировой тур спонсором команды Euskaltel, но не договорился с басками о рекламных контрактах и составе. Тогда Алонсо зациклился на создании команды и последующие годы плотно работал над реализацией мечты. К его проекту присоединился тренер сборной Италии по велогонкам Паоло Беттини. Олимпийский чемпион бросил престижную работу, но в итоге вместе с испанцем остался ни с чем.

В 2015-м Фернандо подал заявку на получение лицензии в Мировом туре, но UCI ее отклонил. Неудача не сломила Алонсо, ведь он обзавелся поддержкой спонсоров из ОАЭ. Еще в 2014-м партнеры заключили контракт на 100 млн евро и выдали испанцу срок на регистрацию команды: крайняя дата – перед сезоном-2017. По истечении срока Фернандо так и не получил лицензию, а спонсоры проинвестировали соотечественников из Lampre, которая теперь называется UAE Team Emirates.

Фернандо Алонсо вместе с Федерацией велоспорта Азербайджана на Гран-при Баку Фото: Imago

«Мы работали правильно и следовали необходимым шагам, но это оказался тупиковый путь. Создать команду Мировом туре дорого и непросто. Необходима серьезная экономическая поддержка. У нас были встречи с правительством ОАЭ, которые были близки к участию в проекте. В конце концов, они заработали с другими командами пелотона», – жаловался испанец.

После провала Алонсо оставил идею о создании команды, но продолжил гонять на велике. Испанец – любитель шоссейных гонок, но жуткая авария перед сезоном-2021 переместила его на горные трассы. Фернандо ездил в Швейцарии и сильно столкнулся с автомобилем около парковки супермаркета. Итогом стал тяжелый перелом верхней челюсти, потребовалась операция. «Я говорю ему, что, если он не перестанет ездить на велосипеде, я запру его в гараже!» – злился бывший менеджер «Рено» Флавио Бриаторе.

Бриаторе уговорил Алонсо переместиться с дорог в горы, где ездить безопаснее. Весь сезон-2021 «Формулы-1» он гоняет с двумя титановыми пластинами в верхней челюсти, но не намерен отказываться от хобби. «Я все еще люблю ездить на велосипеде. Мне, вероятно, придется теперь немного больше использовать горный велосипед, ездить на разных трассах и избегать обычных дорог. Но моя подготовка не сильно изменится: она всегда основана на велосипеде», – делился Алонсо.

Нико Росберг: спасает мир с помощью велосипедов

Нико уже завершил карьеру в «Формуле-1» и теперь сконцентрировался на спасении мира с помощью велосипедов. Немец тренировался на них еще в бытность автогонщиком, теперь же велик – его постоянный транспорт. Росберг сражается за спасение Земли и решение экологической проблемы, поэтому почти не использует вредный для окружающей среды транспорт.

Средство передвижения Нико – электровелосипед Bianchi E-Omnia. Итальянская компания строит велики с 1885 года и обслуживала легендарных велогонщиков: Фаусто Коппи, Марко Пантани и Феличе Джимонди. Теперь ее рекламное лицо – Нико. Немец позировал с велосипедом для медиа, у него есть страница с интервью на сайте Bianchi. «Я катаюсь на своем велосипеде дома и в Монако. Это идеальный велосипед для всех. Мы должны изменить то, как мы двигаемся и живем, чтобы защитить планету. Я верю в будущее электронного транспорта и считаю, что электровелосипеды – часть решения проблемы», – хвалил велик Росберг.

Нико Росберг Фото: Imago

Единственное чемпионство в «Формуле» немец тоже связал с велосипедом. Росберг отказался от велика в летнем перерыве сезона-2016, чтобы сбросить вес. Звучит странно, но таким образом Нико облегчил ноги, ведь из них ушли тяжелые мышцы. Мелочь оказалась решающей в дуэли с Льюисом Хэмилтоном.

«Я не могу сесть на диету в середине сезона, потому что это слишком сложно морально и физически. Поэтому я перестал кататься на велосипеде, чтобы облегчить мышцы ног. Летом я потерял один килограмм, в Японии после перерыва я был на поуле в трех сотых секундах от Льюиса. Мышцы ног стоили четыре сотых. Победа в той гонке дала мне большое преимущество в чемпионате», – объяснял Нико велогонщику Крису Фруму.

Взаимоотношения между велогонками и «Формулой-1» становятся все крепче. Многие команды сотрудничают друг с другом: Ineos – партнер Mercedes, McLaren – спонсор команд из Бахрейна, а Israel Start объединилась с Williams в начале сезона 2020 года. Ожидаем коллаборации спортсменов и команду Алонсо в Мировом туре.

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