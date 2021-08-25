В 2019 году немецкая команда Bora-Hansgrohe точечно усилилась перед «Тур де Франс». Bora подписала 39-летнего итальянца Йона Гёттлиха, который прежде не участвовал в Гранд-турах и даже не числился ни в одной команде. Зато Йон оказался медийным персонажем: увлеченно вел соцсети, раздавал интервью и снимался в рекламах. Новичок так и не проехал по «Большой петле» – из-за проблем с заходом в горы команда отцепила 120-килограмового гиганта. С тех пор итальянец нигде не выступал, но остался в числе самых известных велогонщиков.

Йон всплыл в медиа в 2016 году: на фейсбуке появилось видео с «Тура Фландрии»-2015, на котором неизвестный велосипедист упустил победу из-за поломки велосипеда – с него слетело переднее колесо. Рассерженный Гёттлих швырнул велик прямо в телекамеры и удивил зрителей габаритами. Обычные гонщики стараются максимально высушить тело, чтобы облегчить подъемы в горы. Итальянец пошел по обратному пути – раскачался до габаритов рестлера. При росте в 180 см Йон весил 120 кг, и все – чистые мышцы.

Йон Гёттлих Фото: Eurosport

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Гёттлиха прозвали Халком – гонщик действительно напоминал доктора Роберта Брюса в превращенном состоянии. Благодаря вирусным роликам итальянец сразу словил популярность. Его звали на интервью, а в сети появлялись все новые видео с огромным велосипедистом. Слава поздно пришла к Йону: на момент хайпа ему уже стукнуло 36 лет, хотя он всю жизнь увлекался великами. «Отец купил мне серебряный «Чоппер» (детский велосипед), и он покорил мое сердце. Почему я начал заниматься велоспортом? Из-за свободы, боли, пейзажей, умиротворения, скорости, мучений, славы, перспективы, а также потому, что, когда едешь на велосипеде, на дороге встречаешь самых потрясающих людей», – восхищался итальянец.

Качок превратился в звезду, но не перестал усердно тренироваться для сохранения изумительный формы. Методы Йона оказались примитивными, но рабочими. Например, для поддержания ног в тонусе он каждый день оформлял по 8000 приседаний, а работу легких стимулировал тем, что самостоятельно надувал шины велосипедов. Однако главной причиной космической формы сам итальянец признавал генетику – он просто держал себя в тонусе тренировками, а остальное уже было заложено в нем.

Несмотря на свалившуюся популярность, Йон остался скромным и приятным парнем – типичный добрый-здоровяк. Ему по-прежнему нравилось общаться с простыми людьми и заводить знакомства с неизвестными спортсменами. «Мне было очень приятно встретить парней и девушек из сборной Германии по велотреку. Они очень простые ребята и вдохновили меня своей открытостью. Шестикратная чемпионка мира Кристина Фогель, Макс Нидерлаг, Рене Эндерс и Йоахим Эйлерс – невероятно трудолюбивые спортсмены», – светился Йон.

Петер Саган и Йон Гёттлих Фото: Eurosport

Гёттлих получил шанс всей карьеры в 2019 году. Топовая Bora-Hansgrohe подписала итальянца прямо перед «Тур де Франс», видя в нем идеального грегари для Петера Сагана. Сам Йон очень хотел познакомиться со словаком и дать ему несколько советов в плане правильного питания. «Мы должны привести его в такую форму, чтобы он пережил крутые подъемы «Тура». Тогда бы он влиял на спринтерские развязки для Петера Сагана. Наша команда продолжает поддерживать тесный контакт с Йоном. Нам предстоит много работы, но мы уверены в нем», – хвалил новичка менеджер команда Ральф Денк.

Тренеры не справились с задачей. Итальянец уничтожал всех на прямых и спринтерских развязках, на одной из тренировок даже обогнал мотоцикл, но на крутых подъемах Йон загибался и вообще не впечатлял. На «Большой петле» минимум пологих участков, поэтому итальянца отцепили и не предложили контракт. На время Гёттлих впал в депрессию: его мечта преодолеть естественное телосложение и выступить на «Тур де Франс» рухнула, когда он подошел к ее реализации максимально близко.

Йон засел дома, забил на диету с тренировками и просто грустил. Казалось, что Гёттлих продолжит деградировать и вскоре погаснет в медиапространстве, однако из тоски велосипедиста вытащила французская редакция Eurosport. Гонщика пригласили на «Тур де Франс» в роли эксперта. История итальянца закончилась хэппи-эндом: он поучаствовал на «ТдФ» (хотя и не в роли гонщика), остался одним из самых известных велогонщиков в мире и до сих сотрудничает с BORA и Eurosport. На его инсту подписано 53,9 тысячи людей, на ютьюб – 12,8, а видео собирали по несколько сотен тысяч просмотров.

Однако вы вряд ли увидите Йона в прямом эфире комментирующим события велогонок и даже не встретите его в протоколах гонок – даже на «Туре Фландрии»-2015, после которого он обрел популярность. Потому что Гёттлих – выдуманный персонаж. Его создал южноафриканский аниматор и фанат велоспорта Клаудио Паван. Идея создания Йона пришла в декабре 2014-го, когда Паван вместе с командой взял паузу в работе на Новый год.

«Я вернулся домой из поездки и думал о велосипедистах, которых видел на ютьюбе, о забавных и удивительных личностях, которых встречал, катаясь на велосипедах большую часть своей жизни. Поэтому решил взять все эти вещи, части своего скрытого «я», и превратить в персонажа для развлечения», – рассказал историю Клаудио.

Создатель вдохнул в характер велогонщика свои черты и сделал его максимально колоритным и непохожим на обычного гонщика. Поэтому после первого же появления Йона в интернете, его персона завирусилась. «Мне потребовалось около шести недель, чтобы создать его таким, каким я хочу. Поздно вечером я разместил видео с ним и лег спать. На следующее утро оно стало вирусным и набрало 1,3 миллиона просмотров за ночь. Моя почта в фейсбуке разрывалась от сообщений. Поэтому я сохранил его, создал ему историю и вдохнул черты реального человека», – поделился Паван.

Йон до сих пор прочно входит в ряды самых популярных велосипедистов: активно постит в инстаграме, ведет свой сайт и фигурирует в проектах BORA и Eurosport. Команда даже оставила профиль мультяшки на своем сайте. Такие персонажи как Гёттлих популяризируют велоспорт и добавляют в него свежие тона – то что надо многочасовым гонкам на великах.

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