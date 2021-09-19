Бывшего велогонщика Криса Анкера Сёренсена сбил автомобиль. Спортсмен скончался от травм, несовместимых с жизнью.
Как сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI), ДТП произошло в бельгийском городе Зебрюгге. В Бельгии Сёренсен работал экспертом для датского телеканала TV2 Sport на чемпионате мира по шоссейным гонкам. Соренсена сбил водитель фургона, когда спортсмен ехал на велосипеде.
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- 37-летний датчанин выступал за Tinkoff-Saxo с 2007 по 2015 год. Помимо российской команды, он представлял Fortuneo-Vital Concept и Riwal Platform. Он выиграл один этап «Джиро д'Италия» в 2010 году.
- Сёренсен завершил карьеру в 2018 году.
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