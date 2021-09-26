45-летний велосипедист Питер Стоукс необычно отметил 30-летие выхода альбома Nevermind группы Nirvana. С помощью GPS-трекера австралиец нарисовал обложку релиза на карте города Аделаида.
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Чтобы изобразить контур тела младенца, Стоукс проехал около 150 километров на односкоростном велосипеде. На весь путь он потратил около восьми часов. Теперь изображение увековечено в сервисе Strava, где спортсмены отслеживают активность, сообщает The Guardian.
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  • Альбом Nevermind вышел 24 сентября 1991 года.
  • Пластинка считается самым коммерчески успешным релизом группы Nirvana.
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