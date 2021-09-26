45-летний велосипедист Питер Стоукс необычно отметил 30-летие выхода альбома Nevermind группы Nirvana. С помощью GPS-трекера австралиец нарисовал обложку релиза на карте города Аделаида.
Чтобы изобразить контур тела младенца, Стоукс проехал около 150 километров на односкоростном велосипеде. На весь путь он потратил около восьми часов. Теперь изображение увековечено в сервисе Strava, где спортсмены отслеживают активность, сообщает The Guardian.
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- Альбом Nevermind вышел 24 сентября 1991 года.
- Пластинка считается самым коммерчески успешным релизом группы Nirvana.
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