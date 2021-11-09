Из интервью с Павлом Сиваковым вы узнаете:

почему его велокоманда – как «Ман Сити» в футболе;

зачем купил недвижимость в европейском княжестве;

почему хотел выступать за Францию;

как европейцы относятся к русским;

что для него Россия.

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Тур де Франс Женщины полвека боролись за «ТДФ». Преодолели критику и насмешки 22/10/2021 В 07:07

– Можно сказать, что твоя команда Ineos Grenadiers – это как «Манчестер Сити» в футболе?

– Да! Как «Реал» Мадрид, как «Сити». В первую очередь, за счет результата. Второе – бюджет. Третье – это имя. Подписчиков в соцсетях у нас много.

– Мне рассказывали, что команда вам дает макбуки, определенную технику с программами, заселяют в шикарные отели, у вас есть люди, кто чисто убирает, есть ионизаторы. Полный люкс. Это правда?

– Нам дают макбук, айфон, командную симку. В комнатах не убираются, но ставят ионизаторы. Есть матрасы. На Гранд-турах по запросу ставят очиститель воздуха, специальные матрас, подушку и одеяло.

– Ты всегда удобства запрашиваешь?

– Если есть возможность. Почему бы нет? Это такие маленькие детали, которые влияют на результат. Ты сам это не чувствуешь, но они влияют. Сон будет лучше. Если ты спишь на одном и том же матрасе, заснуть полегче. Подушка одна и та же: шея болеть не будет. Если номер прокурен, то поставил очиститель воздуха и спишь лучше.

– Владелец команды – британец?

– Да, он мультимиллиардер. Его зовут Джим Рэтклифф. Он владеет футбольной «Ниццей», нашей велогоночной командой, командой Формулы-1 «Мерседес», плюс у него есть крупные яхты. До этого у него был ФК «Лозанна». И в этом году он вложился в сборную Новой Зеландии по регби.

Мне кажется, в одно время он вообще был самым богатым в Англии. У Ineos много всего: химия, газ, нефть. Это очень крупная компания. Не особо известная. До того, пока они не вложили денег в нашу команду, я не знал о существовании компании и Джима Рэтклиффа.

– А Grenadiers – что такое?

– Grenadiers добавился в прошлом году. Джим – фанат автомобилей. Ему очень нравился Range Rover Defenfer, но их перестали выпускать. Он сидел с друзьями в баре и обдумывал идеи. В итоге Джим сказал, что нужно сделать внедорожник, который будет похож на Defender. Он уже выпустил проект машин. Они выйдут на продажу в следующем году. А в этом показывали интерьер. Это такой огромный джип.

Джип-разработка Джима Рэтклиффа Фото: Other Agency

– У вас близкие отношения с Джимом?

– Не близкие совсем. Джим – владелец команды. Есть босс нашей команды – Дэйв Брелсфорд. Он ищет спонсоров. У него близкие отношения с Джимом. Он всегда отчитывается, показывает, что вложение денег не просто так, мы прогрессируем, есть результат. Мы с Джимом не общаемся, пару раз виделись.

– Простой человек?

– Очень. Без понтов. В джинсах. Не сказать, что мультимиллионер, мультимиллиардер. Я знаком с его сыновьями. Они, их друг и я ездили 24-часовую гонку Red Bull. Это как эстафета по парку.

– Они профессиональные гонщики?

– Нет, любители. Это коммерческая гонка проходит после сезона для любителей. Суть в том, что нужно проехать больше всего кругов. Я ехал по два часа, потому что могу быстро. Ребята – чуть меньше. Прикольно было: спали на полу, в палатке, был дождь, грязно. Тяжело, но прикольно.

– Победили?

– Неа. Была одна команда, где все профессионалы. Она выиграла. А у нас в команде я один профессионал.

– Это за гонорар?

– Нет.

– Вообще нет?

– Нет-нет, просто так. Меня пригласили в Лондон. Познакомился с ребятами. Они искали гонщика. И наша команда отправила меня туда. Все за бесплатно.

– Такая добрая мотивация.

– Мне понравилось, на самом деле. Там после сезона хочется отдохнуть, ничего не делать. Там несерьезно: просто приехал, практически не тренировался, кондиций никаких не было. Нас было четыре человека. Я проехал чуть больше шести часов, проводил смены подольше. Я по полтора-два часа ездил. В сумме проехал семь-восемь часов.

– А ты промежутки исключительно сном заполняешь?

– Мы спали от силы один-два часа. Тяжело уснуть. У тебя адреналин. В середине ночи можно поспать немного.

– Джим для ребят из Ineos делал подгоны: часы, машины?

– Нет. Считаю правильным, что их нет. У нас есть бонусы в контракте и зарплаты. Почему он должен делать подгоны? Если бы Джим их делал, это бы меня не расслабляло и не мотивировало. У нас если показываешь результат, повышается зарплата и можешь купить себе этот подгон. Даже не деньги мотивируют, а мотивирует результат. Чем меньше ты об этом думаешь, тем лучше. Надо стремиться за результатом. Надо делать вещи без мотивации и подгонов. Это мое мнение.

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– Какую мечту ты реализовал благодаря спорту?

– Я купил себе квартиру в Андорре.

– Чем занимаешься в Андорре?

– Я там живу. Там у меня хорошая машина – Audi RS 4. Я бы не сказал, что это прямо мечта. Конечно, это классно. В этом году у меня был тяжелый сезон. На «Джиро» я вышел на хороший уровень, упал, было тяжело психологически. Все эти материальные вещи не приносят никакой поддержки. Главное – это когда тебя поддерживают близкие. От материальных благ удовольствия не получишь. Я думаю, как показать результат. Да, у меня есть машина и квартира. Но я не могу просто так расслабиться. Мне хочется показать больше.

– В квартирном вопросе ты сам принимал решение?

– Да, конечно. Я самостоятельный. Если есть возможность, лучше сразу сделать такой вклад денег. И это уже свое.

– Во сколько раз недвижимость в Андорре дешевле, чем в Москве?

– Я бы не сказал, что дешевле. Примерно одинаково. Как в Москве. Андорра сама маленькая: не так много жилья. И поэтому цены достаточно высокие. У меня там пятикомнатная квартира. 169 квадратов.

– Примерно за 12 миллионов рублей?

– Я не хочу говорить, сколько она стоит. Но больше твоей суммы. А машины в Андорре дешевле, потому что там нет налога. Я покупал машину с рук, привозил из Германии. В Европе машины – в хорошем состоянии. Там принято брать с рук. Можно сэкономить.

– В кредиты не лезешь?

– Стараюсь не лезть. Но в Европе процент на недвижимость маленький. Без проблем можно в кредит влезть. Я взял квартиру в кредит.

– А что там по налогам?

– Там 10% на зарплату. На машину тоже 10%. На квартиру – вроде 4%.

– Почему живешь именно в Андорре?

– До этого во Франции жил, это 180 км до Андорры. Карьера короткая. Во Франции налоги высокие, а в Андорре было выгодно. Там очень крутое место для тренировок с высотой, куча подъемов.

– Сколько тебе нужно тысяч евро, чтобы комфортно себя чувствовать в Европе?

– 10 тысяч евро (~ 829 000 рублей) в месяц хватает. Даже 5 тысяч ( ~ 415 000 рублей), если не шиковать.

– Ineos тебе платит +/- 10 000 евро в месяц?

– Нет. Я вообще не хочу по суммам разговаривать, если честно.

– Твоя команда – самая высокооплачиваемая?

– Нет.

– Самые стабильные?

– Нет такого, что самые стабильные. Если взять ту же самую еду, мы вкладываем нереальные деньги. На экипировку, например. У нас общий бюджет за год очень высокий. Один из самых высоких. У нас и зарплатный бюджет очень высокий. Я не знаю цифр, если честно.

– Команда вам оплачивает еду, экипировку?

– Нет, еду сами. Экипировку нам дают спонсоры.

– Ты на что тратишь?

– Практически на все. Если только командный сбор, который проводят два раза в год по десять дней, тогда платит Ineos.

Когда ты профессионал, тебе выдают экипировку, велосипед, дают возможность тренироваться. Ты должен тратить на свое жилье, питание, машину, бензин. Когда едешь на гонку с командой, она за тебя платит и обеспечивает. Когда ты дома, это твой бюджет. У нас ежемесячная зарплата. Вот в теннисе другая система. У них своя компания: теннисист – главный, у него свой массажист, надо платить ему и тренеру. Есть менеджер, который помогает находить спонсоров. Теннисисты обеспечиваются за счет них и призовых на турнирах. У нас более стабильно, да. У нас ты подписываешь контракт, как в футболе.

– Сколько выходит ЖКХ в Андорре?

– Мне кажется, 3000 €.

– Сколько лет тебе еще осталось в твоей команде?

– 2 года. Думаю, в следующем году начнутся разговоры о продлении контракта. Посмотрим, как пройдет сезон.

– Ты хочешь остаться?

– Да, я доволен. Не хочу ничего менять.

– Ты свою карьеру до какого возраста видишь?

– Думаю, в моем возрасте это еще невозможно сказать. Было бы плохо, если бы я об этом задумывался.

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– После карьеры ты планируешь остаться в Европе?

– Да, я вырос в Европе. Может быть, другой гонщик на моем месте выступал бы за Францию. У меня двойное гражданство. Многие спортсмены из других видов спорта с радостью бы поменяли гражданство. Заходил такой вопрос. Я сам об этом задумывался. Я начал выступать за Россию, когда был юношей. Тогда у меня не было французского гражданства, я его получил в 18 лет. Но все равно продолжаю выступать за Россию. Не планирую менять.

– В интервью L’équipe ты сказал, что тебя с Россией мало что связывает. Что для тебя значит приезд в Москву?

– История семьи. Я не отталкиваю от себя, что моя семья из России. У меня и имя русское.

– Кем ты себя ощущаешь?

– Это сложный вопрос. Понимаю, что я не на 100% русский и не на 100% француз. Может, это даже странно. Но у меня нет такой привязанности, что именно эта страна – мой дом.

– Перед Токио много писали, что ты можешь пропустить Олимпиаду из-за смены гражданства России на французское. Это правда?

– Был такой вопрос, да. Я задумывался, что лучше для моей карьеры. Инфраструктура сборной Франции намного лучше, чем у сборной России. Это очевидно. Я еще думал: а быть французским спортсменом лучше, чем русским? Просто, чтобы еще спонсоры приходили. По сути понимаю, что это неважно. Мне что французский флаг, что российский, я все равно Павел Сиваков. Но не представляю себя с французским флагом.

– Еще задумываешься о смене гражданства?

– Уже нет.

– А откуда шел импульс?

– После «Тур де Франс». Мы проезжали в моем регионе во Франции. Там болели за меня. Французы знают, что я русский, но при этом и местный. Сильно поддерживали меня. Это было очень приятно.

– Что еще крутого в Европе в плане подготовки?

– Мне кажется, в детском велоспорте в Европе нет такого профессионализма. В России дети резко становятся профессионалами, занимаются очень серьезно и много. Это работа тренера: они за это получают зарплату и хотят результата с раннего детства. В Европе детские тренеры как волонтеры. У них есть своя работа: круглый день работают в офисе. А в один из дней будут заниматься с детьми, потому что им это нравится, они помогают детям, получают удовольствие. Создаются клубы, находят небольших спонсоров, немного сами вкладывают денег. Но нет такого профессионализма. Это такой плавный прогресс, и результат будет чуть позже. В Европе не будут из детей и тренеров все соки выжимать.

– Допинговая тема тебя касалась?

– Меня нет. Мне очень повезло. Я знаю, что к российским спортсменам есть не то чтобы предвзятое отношение, но российские спортсмены ассоциируются с допингом из-за всех этих скандалов. И вижу иногда в нашем спорте, что если даже русский спортсмен будет посильнее и получше как гонщик, чем какой-нибудь француз или итальянец, подпишут француза или итальянца. Непросто иногда быть русским в этом плане. Мне немного повезло, потому что вырос во Франции, там гонялся, потом подписался в бельгийско-американскую команду, сейчас гоняюсь в английском команде. Если бы я выступал, например, в российской команде всю свою жизнь, было бы тяжелее оттуда выйти. И если у велогонов из России есть возможность подписаться в иностранную команду, надо это делать. Ты раскрываешься и учишь язык. И тебя узнают в других странах. Легче будет найти международную команду. Раскрываешь себя.

– У тебя родители – профессиональные велогонщики. Тяжело, когда в семье два профессиональных спортсмена?

– Нелегко. Это и плюс, и минус одновременно. У них есть опыт, который передавали мне в детстве. Минусы? Они знают очень много, пытаются влезть. Не то чтобы влезть, иногда бы хотелось, чтобы не были велосипедистами.

– Как лезут?

– Отец или мама после гонки скажут про какую-то ошибку, напихают. Не всегда приятно. Нервничаю. Если бы они не были бывшими спортсменами, то, конечно, они бы таких деталей не увидели. Это хороший анализ. Иногда бы просто хотелось отключиться на пару дней от велоспорта, не думать и не слышать о нем.

– Поэтому ты не работаешь с отцом?

– Мне мама больше помогает на ежедневной основе. Я с ней больше общаюсь. Мама со мной и сестрой и осталась в Европе. А отец уехал в Россию. Мне было лет 15. Это такой период, что нужно и учиться, и тренироваться. Такой период, что нужно выбрать что-то. Кто-то умеет это совмещать. Во Франции тяжело совмещать. Там учеба с 8 утра до 5 вечера. Времени тренироваться не остается. Я пропускал достаточно много учебы. Был тяжелый период. Родители расходились. Папа уехал. Была одна мама. Она вложила все, что было. С отцом не так много общаюсь, если честно.

Павел Сиваков Фото: Getty Images

– А чем сестра и мама занимаются?

– Мама работает в «Газпром-РусВело», занимается контактами между организаторами гонок и командой, устраивает календарь. А сестра учится. Ей 19. Поступила в архитектурный университет в Барселоне.

– Они с тобой живут?

– Нет. Все выросли. Маша поступила в универ, мы ей с мамой помогаем. А мама живет во Франции.

***

– Видел у тебя в твиттере пост, где ты соболезнуешь семье Бьорга Ламбрехта (бельгийский велогонщик скончался после этапа Тура Польши в 2019 года. Спортсмен потерял управление, съехал на обочину и упал на бетонную конструкцию). Как ты узнал о его смерти?

– Я ехал с ним эту гонку. Это был второй этап Тура Польши. Я и выиграл эти соревнования. Это страшно. Мы с ним с юных категорий гонялись. Мы были основными соперниками в 2017 году. Я чаще выигрывал, чем он. Мы постоянно оставались в концовке вместе. Бьорн был очень талантливый. Я даже видел, как он упал. Ничего опасного не было. Мы ехали по прямой. Он въехал в чье-то переднее колесо и ушел на обочину. Там было каменное ограждение. И он просто туда впечатался. Если бы он упал на 10 сантиметров позже или раньше, он бы не скончался. Это просто несчастный случай. На следующий день была тяжелая, напряженная атмосфера. Это просто несчастный случай. Можно перейти дорогу, и кто-то тебя собьет.

– У тебя есть страхи?

– После падений были. Даже на гонках тяжело от этого отойти. Я ехал на трассе и думал лишь бы не упасть. Сейчас это уходит. Нужно время. Я чувствую себя комфортно.

– Из-за чего бывают падения?

– Я падал на спуске из-за своей техники, ибо она была не очень. После «Вуэльты» я с одним испанским мужиком, который занимается даунхиллом, работал над техникой. Он объяснил, как распределять вес, закладывать поворот. Еще в этом году я занимался с психологом-англичанином. После всех падений. В этом ничего нет ничего стыдного.

– Главный совет от психолога?

– Все в твоих руках.

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