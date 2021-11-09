Русский велогонщик британской команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков рассказал о том, как мог сменить гражданство на французское.

– Перед Токио много писали, что ты можешь пропустить Олимпиаду из-за смены гражданства России на французское. Это правда?

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– Был такой вопрос, да. Я задумывался, что лучше для моей карьеры. Инфраструктура сборной Франции намного лучше, чем у сборной России. Это очевидно. Я еще думал: а быть французским спортсменом лучше, чем русским? Просто, чтобы еще спонсоры приходили. По сути понимаю, что это неважно. Мне что французский флаг, что российский, я все равно Павел Сиваков. Но не представляю себя с французским флагом.

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– Еще задумываешься о смене гражданства?

– Уже нет.

– А откуда шел импульс?

– После «Тур де Франс». Мы проезжали в моем регионе во Франции. Там болели за меня. Французы знают, что я русский, но при этом и местный. Сильно поддерживали меня. Это было очень приятно.

– Кем ты себя ощущаешь?

– Это сложный вопрос. Понимаю, что я не на 100% русский и не на 100% француз. Может, это даже странно. Но у меня нет такой привязанности, что именно эта страна – мой дом.

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