Спортсмены уделяют все больше внимания медиапространству: ведут соцсети, посещают различные ивенты. Некоторые даже посвещают время блогерству: Неймар и Антуан Гризманн стримят игры, золотые гимнасты из России часто залетают на ютьюб-канал Никиты Нагорного. Ирек Ризаев и Константин Андреев – райдеры из России – тоже выкладывают видео, в которых говорят о BMX-фристайле.

Канал Андреева – более популярный, на него подписано 403 тысячи человек, а видосы собирают по несколько десятков тысяч просмотров. У Ризаева около 18 тысяч фолловеров, но и видео он пуляет реже. Оба завели каналы около трех лет назад: Костя выложил первое видео в мае 2018-го, Ирек – в октябре того же года. Примерно в то же время начался олимпийский цикл: спортсмены три года бились на мировых ивентах и зарабатывали баллы для поездки в Токио.

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«К ютьюб-каналу я примерялся очень давно: на протяжении полутора, может быть, даже двух лет. Я снимал видосы, монтировал их, ходил с камерой, пытался что-то запечатлеть, но не получалось сделать то, что хотел видеть в конечном итоге. Потом я познакомился с Пашей Котиоти (оператор, бывший райдер), у которого было время и желание сделать красиво. Мы начали с ним пробовать, у нас очень много времени ушло на первый выпуск. Олимпиада – стартовая линия, с которой можно было начать. С Ризаевым я не договаривался создавать канал, просто так совпало», – рассказал в эксклюзивном комментарии Eurosport.ru Костя Андреев.

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Константин Андреев и Ирек Ризаев в Токио Фото: Getty Images

Райдеры снимают динамичные видео, которые интересно смотреть не только зрителям BMX-фристайла. Однако Костя с каналом на 400к человек считает, что его смотрят только фанаты этого вида. «Нет ощущения, что я продвигаю BMX-фристайл в России, потому что сейчас мне кажется, что я только добрался до целевой аудитории. Сейчас моя основная задача – сделать BMX-фристайл интересным для всех», – признал Андреев.

Олимпиада нагнала интерес к каналам ребят: одно из самых популярных видео (31 тысяча просмотров) на канале Ризаева посвящено травме прямо перед Играми. Тогда райдер рассек коленную чашечку при падении на чемпионате мира в Монпелье. На раскатке перед финалом он приземлился коленом на покрытие рампы, которое оказалось слишком старым и сломалось под весом россиянина. «Я падаю, встаю, хватаюсь за спину, чтобы проверить ее. Вроде все хорошо. Тут опускаю глаза вниз и вижу открытую коленную чашечку», – рассказал Ризаев на ютьюб-канале.

До Игр оставалось всего 53 дня, но благодаря врачам и собственному упорству при реабилитации россиянин ожил к началу Олимпиады. Правда, на турнире его колено украшал шрам от недавней травмы, а восстановление могло быть неполным, из-за чего Ризаев не показал весь скилл. Если бы Ирек не восстановился к Играм, на них бы выступил Андреев.

«Мне не было обидно сидеть в запасе. Еще три года назад мы с Иреком договорились, что на Олимпиаду поедет тот, кто наберет больше баллов. Было обидно смотреть, как он катается не в полную силу из-за травмы. На Олимпиаде мы были едины, представляли Россию – не за себя катались. И смотреть, как человек, который представляет страну, не может на все 200% – вот это было не очень приятно. Я не могу сказать, что я бы откатался лучше», – объяснил Андреев.

За время олимпийского цикла в BMX-фристайле появилась масса молодых райдеров. В Токио выступали в основном опытные, но в восьмерку ворвались два янгстера: 19-летний японец Рим Накамура и 21-летний американец Джастин Доуэлл. На их фоне 24-летний Ризаев и 28-летний Андреев – реально опытные спортсмены. Топовые юниоры появились и в России – борьба к следующим Играм будет еще плотнее.

«С каждым годом появляется все больше райдеров. Не нужно забывать, что олимпийская гонка длилась почти три года, и все это время надо было выступать. В этот период появилось много крутых ребят, например, Киран Райли из Англии, который взрывает интернет своими клипами. От России выросли Анар Алиев, Арсений Любишкин – ребята, которым по 18 лет, и они уже делают трюки, которые никто в мире не исполняет. Вот сейчас начнется самое интересное – через год у всех будет возможность сразиться вновь», – проанализировал Андреев.

В России BMX-фристайл развивается: строятся новые скейт-парки, появляется все больше возможностей выступать – в Москве уже в этот уикенд (13, 14 ноября) впервые в России, при поддержке Департамента спорта города Москвы, состоится чемпионат Европы. «Популярность BMX-фристайла растет, у нас наконец появляются очень крутые скейт-парки. Недавно заезжал в Казань, где построили новый тренировочный комплекс, – это что-то невероятное: я захотел кататься так же сильно, как 10 лет назад», – порадовался Андреев.

Арена в Токио точно уступает казанскому скейт-парку. К Играм возвели не самую лучшую площадку. «К скейт-парку были вопросы, в первый день он показался нам некачественным. Когда едешь на Олимпиаду, хочешь увидеть праздник, волшебство, лучший скейт-парк в жизни. В Токио он оказался как будто из старой фанеры, местами были пятна от краски, неровные стыки, торчащие копинги. В целом это не помешало кататься, но было ощущение, что это могло быть во много раз лучше», – рассказал Андреев.

Скейт-парк в Токио Фото: Getty Images

Ризаев и Андреев точно внесли вклад в развитие вида в России: два популярных канала привлекают зрителей и открывают им новый вид спорта. Более известного Костю даже узнают на улицах, правда, чаще не как райдера, а как блогера. С дальнейшим развитием BMX-фристайла это наверняка изменится.

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