Знаменитому велогонщику из Словакии Петеру Сагану пришлось публично извиняться. Как стало известно в ноябре, семью месяцами ранее семикратный победитель очковой классификации «Тур де Франс» нарушил комендантский час, связанный с коронавирусом, и напал на полицейского. Все это Саган совершил одним вечером. Рассказываем, во что влип спортсмен и почему так долго не приносил извинений пострадавшему полисмену.

Что произошло?

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События относятся еще к апрелю 2021 года: 25 числа, около полуночи, полицейские остановили Петера и его брата Юрая. Саганы передвигались на машине, нарушая комендантский час в Монако. За рулем находился брат спортсмена, а сам Петер был сильно пьян. При попытке вывести его из машины, велогонщик нанес сотруднику правопорядка травму руки: коллеги бедняги даже утверждают, что ему пришлось провести несколько дней дома и не выходить на работу. Словак был недоволен тем, что его хотели отвезти в больницу для медицинского освидетельствования. По словам свидетелей, Саган боролся, как сумасшедший и действительно нанес вред полицейскому.

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Представители велогонщика в суде напирали, что полицейские не имели права вытаскивать Сагана из машины. Говорят, что Петер так разволновался из-за того, что его могут заставить сделать прививку. В феврале словак перенес заболевание – коронавирус негативно отразился на его физической форме. Поэтому велогонщик стал защищаться от «вакцинирования» и ударил полицейского, когда его пытались сопроводить в больницу принцессы Грейс. В то время действовал комендантский час – с 22 часов до 6 утра.

Саган жестко упал на повороте и прокатился по луже

Что будет Сагану?

Согласно сообщениям, на следующее утро после произошедшего Петер признался, что ничего не помнит о том вечере. Был суд, и уголовный судья Монако оштрафовал велогонщика на круглую сумму. Ему придется отстегнуть казне 5 000 евро. Плюс еще 100 евро Саган заплатит за нарушение комендантского часа. Он также должен будет выплатить полторы тысячи по гражданскому иску. Через несколько часов после появления новостей о штрафе он опубликовал короткое сообщение, в котором выразил сожаление по поводу случившегося и заявил, что больше такого не повторится.

Но самые придирчивые фанаты все равно недовольны: Саган принес извинения только после того, как информация просочилась в прессу. В социальных сетях он написал небольшой пост:

В связи с появившимися сегодня новостями, связанными с ночью 25 апреля, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы принести свои самые искренние извинения. Это был отвратительный опыт, который заставил меня глубоко задуматься и извлечь ценные уроки. Я искренне сожалею об этом инциденте, который больше никогда не повторится.

СЛЕДОВАЛО ЛИ САГАНУ ИЗВИНИТЬСЯ РАНЬШЕ? Да Нет, самое время

Как дела у Петера сейчас?

Дела действительно не очень. После перенесенного заболевания Саган пропустил несколько гонок, одержал всего 4 победы за весь сезон-2021, включая победу на родном «Туре Словакии». Хуже того: гонщик Bora–Hansgrohe был вынужден сняться с «Тур де Франс» из-за столкновения с Калебом Эваном на третьем этапе. Инцидент привел к травме колена и инфекции.

С сезона-2022 Саган будет выступать за Team TotalEnergies.

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