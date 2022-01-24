Колумбийский велосипедист Эган Берналь, выступающий за команду Ineos Grenadiers, доставлен в больницу после аварии, которая произошла во время тренировки.
25-летний победитель «Тур де Франс»-2019 был госпитализирован после столкновения с автобусом – он сам врезался в припаркованное транспортное средство. Медики больницы в пригороде Боготы оценивают состояние спортсмена как стабильное.
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«Подтверждаем, что Эган Берналь был доставлен в больницу после несчастного случая на тренировке в Колумбии этим утром. Он был на сборе недалеко от родного города с несколькими напарниками по команде, его сопроводил в больницу медицинский персонал команды, и по прибытии он был в сознании. Он в стабильном состоянии и проходит дальнейшие обследования», – прокомментировали произошедшее в Ineos Grenadiers.
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Источник: Cycling News.
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