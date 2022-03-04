Российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство и получил право участвовать в гонках под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) под французским флагом. Сиваков живет во Франции с детства.
Российские гонщики могут участвовать в соревнованиях под эгидой UCI только в нейтральном статусе и при условии, что их команда не зарегистрирована как российская или белорусская.
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- Читайте интервью Eurosport.ru с велогонщиком Павлом Сиваковым. Он рассказал о новом гражданстве, Европе, страхе после падений.
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Джиро д'Италия
Русский гонщик Сиваков снялся с «Джиро» из-за травмы
Источник: UCI.
Джиро д'Италия
Неприятное падение Сивакова в конце 5-го этапа «Джиро»
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Велогонщик выступит на Олимпиаде за Россию, хотя родился в Италии и живет во Франции. Почему?
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