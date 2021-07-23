На Олимпийских играх-2012 и 2016 британские велогонщики завоевали дикое количество медалей – 25. Особенно мощно выглядит сбор наград на домашних Играх в Лондоне: Великобритания выковала восемь золотых, ни одна другая сборная не взяла больше одной. Победы связывали c велосипедным бумом, который произошел в стране. Ведь помимо Олимпиад британцы унижали соперников на Гранд-турах: гонщики британской Team Sky выигрывали «Тур де Франс» семь раз с 2012-го по 2019-й. Победы объединяет кое-что еще: спортивный врач Ричард Фримен работал в обеих командах, а в марте 2021 года лишился лицензии из-за допингового скандала. Дело Фримена подмешало сомнения в чистоту побед велогонщиков.

Карьера Фримена в спортивной медицине стартовала в 2001-м в футбольном клубе «Болтон»: его устроили на место главы медицинского и научного штаба. Работа в футболе продлилась восемь лет и особо не запомнилась – доктор откладывал махинации до более престижной должности. В 2009-м Ричарда подняли в британскую Федерацию велоспорта, в 2011-м добавили работы в Team Sky. Он быстро осознал величину полномочий и не справился с искушением сделать что-нибудь запретное. Дело, которое всплыло в 2019-м, завязалось еще в 2011-м.

Ричард Фримен Фото: Getty Images

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Придя в Sky, Фримен реализовал схему с доставкой запретных препаратов в команду и их реализацией. Первым актом преступления оказался заказ из интернет-аптеки 30 упаковок пластыря и гелей с тестостероном – врач не нашел ничего лучше, чем оформить посылку прямо в Национальный велосипедный центр в Манчестере. Поначалу никто не обратил внимание на странную покупку, но, когда следствие нырнуло в расследование, заказ показался на самой поверхности. Тестостерон в велоспорте считается допингом, но все равно остается любимой запрещенкой гонщиков: его не надо принимать внутрь, а гели с веществом сложно отследить.

Использование тестостерона стало главным аспектом обвинения доктора, однако Фримен отличился еще несколькими мутными делами. Спустя месяц после заказа тестостерона, 12-го июня 2011-го, Ричард встретился с тренером команды Wiggins Le Col Саймоном Коупом, который передал доку сумку с неизвестным содержимым. Пока удалось проследить лишь точный маршрут сумки – Коуп привез ее на самолете в Женеву, откуда двинул с ней на север Франции и позже в Англию. Замысловатый перегон натолкнул представителей антидопингового агентства Великобритании на мысли о нелегальности содержимого. По одной из версий Фримен получил триамцинолон, который предположительно передал гонщику Брэдли Уиггинсу.

Это вещество – стероидный гормон – маскируют под использование в терапевтических исключениях. Имя велосипедиста, которому Фримен привез триамцинолон, неизвестно. В жульничестве остро подозревают Уиггинса – самого титулованного британского велосипедиста на Играх (пять золотых, одна серебряная и две бронзовые медали). Брэдли заявлял, что страдает от аллергии на пыльцу и астмы: гонять летом с таким набором почти невозможно. Чтобы тушить симптомы, Уиггинс добился разрешения на употребление препарата. От принятия разрешенных лекарств сэр Брэдли (получил титул в 2015-м) почему-то отказался.

Уиггинс летал за Sky с 2010-го по 2015-й: в это же время с командой работал Фримен. Британец большую часть карьеры выступал на треке, даже четыре олимпийских золота взял в езде по кругу. Он полностью перешел на шоссе только в 2009-м и не особо блистал победами. Выделяется сезон-2012: Брэдли взял пятое золото Олимпиады и победил на «Тур де Франс» первым из британцев. Он подавал заявки на законное применение допинга как раз в 2011-м и 2012-м – в свои самые успешные сезоны. В эти же годы Фримен приступил к реализации допинга среди велосипедистов.

Брэдли Уиггинс Фото: Getty Images

По показаниям анонимного источника, «уважаемого и близкого к событиям», как его назвали авторы обличающего парламентского доклада, дозы Уиггинса превышали любые терапевтические нормы. «Трудно понять, какого рода медицинская необходимость требовала настолько чрезмерного применения триамцинолона. Это ставит под сомнение утверждения Дэвида Брейлсфорда (генерального менеджера Team Sky – Eurosport) о том, что в команде препараты применялись только при медицинской необходимости», – говорилось в докладе.

Авторы высказали жесткое мнение: «Мы уверены, что мощные дозы использовались, чтобы подготовить Брэдли Уиггинса и, возможно, других велосипедистов в Team Sky к «Тур де Франс». Применение лекарств было обусловлено не медицинскими нуждами, его цель – улучшение соотношения силы к массе спортсмена перед гонкой». Так как Брэдли имел медицинское разрешение на применение запрещенки, ВАДА не придиралось к нему даже при обвинениях в употреблении лошадиных доз.

Фримен утверждал, что передал Уиггинсу всего лишь противоотечное средство. Однако путь, который проделала тара (точной информации, что доктор передал ее именно Брэдли, до сих пор нет, но мало кто в этом сомневается), в таком случае выглядит крайне странным: либо препарат очень ценный и редкий, либо Ричард лжет. В подтверждение вранья Фримена говорит несколько фактов: в автобиографии Уиггинс ни разу не упоминал астму, которая вряд ли неожиданно появилась в зрелом возрасте, а разрешение на применение запрещенки запрашивал только перед крупными стартами. Также признания малоизвестных грегари или тренеров в употреблении допинга британскими велосипедистами то и дело всплывают в медиа.

Брэдли не единственный топовый велогонщик, который спалился на допинге. Крис Фрум попался на сальбутамоле – веществе, которое стимулирует работу дыхалки. Его обвинили в том же, в чем и Уиггинса: он закидывался слишком большими дозами и превышал допустимую норму, но точно так же имел разрешение на применение допинга из-за астмы. Первые подозрения настигли Криса еще в 2012-м, но поначалу носили характер внутрикомандных. Шейн Саттон – один из тренеров – обеспокоился тесной работой Фрума с другим коучем – Бобби Джуличем, которого выдворили из команды в 2012 году за употребление допинга в 1990-х во время профессиональной карьеры. Тогда в Sky происходила чистка ради отбеливания репутации.

«Я посмотрел на результаты тренировок и сравнил их с показателями Уиггинса. Смотрел на следы сердца и расшифровывал информацию: это была не только мощность, но и частота сердцебиения. Я обеспокоился данными, но у меня не оказалось никаких доказательств», – вскрывал Саттон. Тренер обнаружил у Фрума бешеный ритм сердца – сигнал о напичканности препаратами. Гонщик сослался на соперничество с Уиггинсом, которое было в те годы: будто тренеры специально поливали его мусором, ведь он сбрасывал олимпийского рекордсмена с поста лидера Sky, что нравилось в команде не всем.

Крис Фрум и Брэдли Уиггинс Фото: Getty Images

Фрум также забрал две олимпийские медали – бронзы в 2012-м и 2016-м. Все это время с олимпийцами работал Фримен, а еще личности из Sky: Саттон и Дэвид Брейлсфорд. Закон стянул троицу в 2019-м, однако обвинения направились только Ричарду. Вначале врачу прилетело за странный заказ тестостерона. Он тщательно оправдывался: говорил, что не знал о покупке – произошла ошибка в доставке, которую оформил однофамилец. Следствие быстро пробило неубедительную линию обороны. Фримен окопался еще глубже: заявил, что он заказал гормон для на тот момент 54-летнего Саттона, который лечил эректильную дисфункцию.

Тренер возмутился спичем доктора и быстро срубил хлипкую версию. «Я хотел бы подчеркнуть, что ни я, ни сэр Дэйв Брейлсфорд не знали о доставке тестостерона. Но я думаю, что важно выяснить, для кого это прописал врач. Надеюсь, это станет результатом расследования UK Anti-Doping», – полыхнул Шейн. Фримен долго защищал версию, даже после того, как трибунал назвал его слова тщательно продуманной ложью. Хотя продуманность прослеживалась с трудом: вскоре показания доктора дошли до того, что он забрал все 30 упаковок тестостерона домой и смыл их в унитаз.

Саттон же не зря так торопливо отбивался от обвинений, ведь следствие легко могло им заинтересоваться. Фримен утверждал, что несколько раз жаловался руководству на Шейна, который злоупотреблял полномочиями и ресурсами. Доктор обвинял тренера в коррупции – по его словам, Саттон брал деньги из Федерации велоспорта и тратил на себя. В ходе расследования у Ричарда запросили данные с рабочих компьютеров, куда он обязан был вносить все анализы спортсменов. Доктор затянул разговоры о его потере, но вскоре прогнулся и рассказал, что использовал отвертку, чтобы уничтожить комп. Правда, сослался на страх того, что технику могут взломать, и на плохое здоровье – будто не отдавал отчет о действиях.

Фримену предъявили обвинения в хранении запрещенных веществ, а также в фальсификации или попытке фальсификации допинг-контроля. Дока отстранили от деятельности, хотя он сам слинял из велоспорта в 2017-м, заговорив о проблемах со здоровьем из-за постоянного стресса. В пятницу 19 марта после двухлетнего расследования Ричарда навсегда вычеркнули из медицинского реестра и пожизненно лишили права работать в спортивной медицине. Фримен бомбил из-за того, что его сделали козлом отпущения. Но на его руководство пока нет убедительных улик.

Следствие настигло и Уиггинса, но его вину еще не доказали. Парламентский комитет работает над двумя делами: обжорство Брэдли триамцинолоном перед «ТдФ» и Олимпиадой в 2012-м и судьбой той самой посылки, которую Фримен предположительно отдал гонщику и в которой, возможно, содержался допинг.

Очевидно, что запутанному делу далеко до полного разбора, обвинения Фримена – только первый этап. В британском допинге виноват не один врач, ведь он старательно притягивал к расследованию обладающих большими полномочиями Саттона и Брейлсфорда. Плюс до сих не известно, откуда взялся допинг в переданной сумке, и был ли он вообще. Возможно, скоро обвинения вынесут новым лицам, а килограммы медалей в велоспорте отъедут чистым спортсменам.

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