На Олимпийских играх в Токио разыгран первый комплект медалей в велоспорте – мужчины соревновались в групповой гонке на шоссе.
Золотую медаль в 235 километровой гонке завоевал Ричард Карапас из Эквадора. Он преодолел дистанцию за 6 часов 5 минут и 26 секунд. Серебро забрал Воут ван Арт из Бельгии. Словенец Тадей Погачар выиграл бронзовую медаль. И Ван Арт, и Погачар отстали от Карапаса на минуту и 7 секунд – победителя в схватке за серебряную награду определяли с помощью фотофиниша.
- Во второй день Игр состоится финал групповой гонки у женщин. Начало – в 12:00 (мск).
- Раздельные гонки у мужчин и женщин пройдут 28 июля.
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