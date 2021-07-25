Австрийская велогонщица Анна Кайзенхофер стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях в шоссейной гонке. Серебро завоевала голландка Аннемик ван Влёйтен, бронзу – итальянка Элиза Лонго Боргини.
Дронова заняла 39-е место, уступив чемпионке 8 минут 23 секунды.
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- Ранее у мужчин золото взял эквадорец Ричард Карапас.
- Всего в шоссейных велогонках будет разыграно 22 комплекта медалей.
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