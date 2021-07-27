Для атлетов из России велоспорт на Играх в Токио стартовал со скандала: ни один российский гонщик не получил питание на втором пункте 234-километровой гонки. Вместе с Александром Власовым, Ильнуром Закариным и Павлом Сиваковым без подпитки остались спортсмены из Азербайджана, Казахстана и Испании: сотрудники команд просто не смогли подобраться к пункту. «Это случилось по вине организаторов. К сожалению, наши гонщики и гонщики нескольких других команд оказались в такой ситуации. Это вызвало недовольство всех, кто не сумел вовремя помочь спортсменам», – рассказал главный тренер шоссейных велосипедистов Иракли Абрамян.

Похожие проблемы испытал победитель Игр-2004 Вячеслав Екимов. Россиянин на шоссейной разделке потерял воду, а тренеры не появились на пункте питания. Екимов дотерпел до финиша и победил. Правда, получил медаль лишь спустя восемь лет – после долгого допингового разбирательства с американцем Тайлером Хэмилтоном. Награда стала третьей в биографии гонщика. Он до сих пор остается самым титулованным велосипедистом России.

Вячеслав Екимов с Лэнсом Армстронгом Фото: Getty Images

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Екимов десантировался в велоспорт из легкой атлетики: 12-летнему парню было недостаточно 10-15-километровых кроссов. Он обожал длинные дистанции, где необходима скоростная выносливость, но бег виделся подростку слишком однообразным и бесперспективным видом. Вячеслав даже думал совсем бросить спорт, но старший брат завлек его в велоспорт, ведь на секции выдавали гоночные велики, о которых обычные дети только мечтали.

На великах Екимову пригодилась мощная легкоатлетическая база: поначалу он вообще не испытывал сложностей в новом виде. «Беговые занятия заложили физическую подготовку, с которой я пришел в велоспорт. Почти сразу стал доминировать не только над сверстниками, но и ребятами на год-два старше», – вспоминал Вячеслав.

В 14 парень снова чуть не ушел из спорта – его взбесило решение тренера. Екимов вместе со всей группой с азартом следил за советскими велосипедистами на Олимпиаде в Москве. Бонусом для всей ленинградской школы велосипедистов выпало право встречать Виктора Манакова и Александра Краснова – велогонщиков-земляков. Лучший среди сверстников Екимов с трепетом ждал встречи с кумирами, но тренер неожиданно отцепил его за якобы грязный велосипед. Расстроенному Вячеславу дали три дня на решение – уйти или остаться.

Тренеры советовали проспекту не торопиться с решением. Как и несколько лет назад Екимов нашел стимул продолжать: он узнал о центре олимпийской подготовки в Таджикистане и требовательном тренере Александре Анатольевиче Кузнецове. Горы послужили единственным импульсом не бросать велоспорт – парень очень хотел их увидеть. Вместе с видом возвышенностей Екимов получил идеальные условия тренировок. «Когда я попал к Кузнецову, то понял, что здесь очень тяжело, но организованно и перспективно. То, что мне подходило», – радовался Вячеслав.

Вячеслв Екимов – чемпион Олимпиады в Сиднее Фото: Imago

В 19 лет Екимов выехал на первый значимый международный старт – чемпионат мира-1985. Юниор гонялся на старом велике с вмятиной, но неожиданно вырвал победу на открытом треке. Во время его старта стояла наиболее благоприятная погода, которая помогла случиться сенсации. Вячеслав набирал скиллы и подходил в мощной форме к первой в жизни Олимпиаде 1988 года. 22-летний гонщик залетел в командную гонку преследования и завоевал золото. Для советского велоспорта Олимпиада – самый престижный турнир, ведь профессиональных команд не существовало, а за границу не выпускали.

«Мне было всего 22 года, юношеский максимализм еще не выветрился. Я склонялся к тому, что добился в спорте практически всего, и дальнейшее продолжение карьеры в тех условиях не имело никакого смысла для меня», – признавался Екимов. Обстоятельства снова помогли велосипедисту. В 1989-м в СССР появилась первая профессиональная команда «Альфа Люм», большой велоспорт шагнул и за трещащий Железный занавес.

Правда, «Альфа Люм» оказалась той же самой сборной СССР только на профессиональных турнирах. Екимов отказался от приглашения, выиграл еще один ЧМ на треке в 1989-м и дождался приглашения из Европы. «После победы на чемпионате мира подписал контракт с голландской командой Panasonic. После этого у меня началась совсем другая жизнь», – воодушевился Вячеслав. В первый же год Екимов зацепил победу на этапе «Тур де Франс» и далее становился чемпионом мира на треке уже среди профи.

Вячеслав Екимов на «Тур де Франс» Фото: Imago

Переход на новый уровень выкинул Вячеслава с Олимпиады-1992, но запрет на профиков в велогонках отменили уже к следующим Играм. Однако тренеры сборной почему-то отцепили Екимова от профильной разделки, несмотря на то, что гонщик находился в топовой форме. «Если я и был когда-то готов наилучшим образом к олимпийской разделке, то это была Атланта-1996. Был уверен, что в тройку призеров попал бы на 100 процентов», – сокрушался Вячеслав.

В 2000 году ошибку прошлых Игр не повторили: Екимов залетел на шоссейную разделку и победил. 34-летний Вячеслав забрал золото спустя 12 лет после прошлой победы, а уже следующие Игры позволили россиянину установить рекорд среди велосипедистов – никто не побеждал на Олимпиаде с интервалом в 16 лет. Правда, медаль пришла к Екимову спустя восемь лет, в 2012-м.

Вячеслав победил на традиционной шоссейной разделке, точнее – пришел вторым. Екимов лидировал большую часть гонки, которая проходила в 35-градусную жару, но обидно упустил лидерство из-за собственной ошибки – выронил бутылку с водой еще в начале разделки. Вячеславу оставалось терпеть круг, чтобы подобрать жидкость у тренеров на пункте питания. Они допустили ошибку и не появились на месте – туда нельзя было пригонять на машине. В итоге Екимов остался без воды до конца 47-километровой гонки.

«К последней горе я уже высох полностью, было сильное обезвоживание, и в гору я еле забрался, настолько было плохо. Хотя ту гонку должен был выиграть», – признавался гонщик. Американец Тайлер Хэмилтон обскакал россиянина чуть меньше чем на 19 секунд – смешное преимущество. Екимов рассчитывал на третье олимпийское золото, но получил лишь разочарование. Однако надежда быстро влезла в сознание гонщика – Хэмилтон встрял в допинговые разбирательства.

Генеральный менеджер велокоманды «Катюша» Вячеслав Екимов Фото: Imago

Закончить расследование быстро помешала ошибка допинг-инспекторов: пробу американца запихнули не в тот холодильник, из-за чего она замерзла и стала невозможной для исследования. Хэмилтон не осознал собственного везения и попался на веществах всего через несколько недель. На этот раз ему выписали двухлетний бан, но медаль Игр не отобрали, ведь формально на них он выступал чистым. Тайлер остался недоволен дисквалом и утверждал, что никогда не применял допинг. Совесть замучила американца в 2011-м. Он наконец признался, что часто вкидывался веществами и сразу же лишился олимпийского золота. МОК заинтересовался признанием велогонщика и в 2012-м наконец отдал победу Екимову.

Во многом из-за долгого возвращения медали Вячеслав не выступил на Олимпиаде в Пекине, хотя собирался закончить карьеру только после нее. «Если бы мне вручили золотую награду сразу после начавшегося скандала, то я обязательно бы настроил себя, чтобы подготовиться и выступить в 42 года на Олимпиаде в Пекине. Но все получилось по-другому, и я ушел из спорта в 40 лет», – объяснял Екимов.

Финиш карьеры самого титулованного российского велогонщика произошел на «Тур де Франс»-2006. Ему выпала честь первым пересечь линию критериума на Елисейских Полях, хотя обычно это привилегия лидирующей команды. Так пелотон выразил признательность россиянину за его успехи. Красивый финал завершил длинную карьеру Екимова.

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