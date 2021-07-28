В июне 2017-го МОК объявил о включении BMX-фристайла в список олимпийских видов спорта и о его дебюте на Олимпиаде-2020. Комитет все чаще добавляет на Игры локальные виды, на которых зрителей приходит ненамного больше самих участников, но BMX-фристайл – точно одна из самых ярких олимпийских дисциплин. И зрителям из России тут тоже есть за кого поболеть: в Токио страну представят по спортсмену среди мужчин и женщин.

Вы наверняка уже где-то видели фристайл на трюковых великах: тинейджеры гоняют на рампах или используют в качестве барьеров перила, ступеньки или другие уличные преграды. Велосипедисты выкручивают на BMX сальтухи, летают без рук и придумывают собственные трюки. Здесь риск неразрывно связан с красотой.

Основателями BMX-фристайла считаются братья Банк из США – Девин и Тодд. В 1974 году парни смастерили рампу для скейта во дворе родительского дома в Лос-Анджелесе, но использовали ее под велосипеды. Парни придумывали первые трюки с вращением и другие элементы. Яркий вид быстро распространялся по городу, и уже через год издание Skateboarder Magazine опубликовало фотки детей, которые гоняют на трюковых великах по пустым бассейнам. Вскоре BMX заехали на рампы к недоумевающим скейтерам: новый вид уже прочно вошел в культуру американских тинейджеров.

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К концу 1980-х образовалось несколько команд по BMX-фристайлу, которые выступали на более привычных BMX гонках (олимпийский вид с 2008 года). Ньюфаги ошарашивали толпу трюками в перерывах между заездами, но пока не проводили собственных турниров. Движение нового вида оставалось андеграундным и не привлекало большого количества зрителей. Многие объединения райдеров разъезжали по Штатам с целью популязировать BMX-фристайл

В 1982 году у вида появился первый контролирующий орган – Американская ассоциация фристайла. Пик успеха пришелся на середину 1980-х, а спустя шесть лет ассоциация провела крупнейший на тот момент турнир на более чем 300 участников. Золотая эра продлилась недолго, BMX-фристайл на время загнулся. Повлияли недостаточные коммерческие успехи вида, из-за чего отвернулись спонсоры. Ассоциация перестала существовать уже в 1989-м.

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Сейчас трюкачами по всему миру заправляет Международная федерация BMX-фристайла (IBMXFF), а еще они находятся под теплым крылом Международного союза велосипедистов. Турниры проходят круглый год, и в спонсорах нет недостатка. Этот вид уже давно выбрался из подземелья, так что его включение в список олимпийских – ожидаемый шаг, ведь МОК уже давно проводит политику расширения программы Игр.

Турниры проводятся в том числе и в России – три раза в год. С 30 апреля по 2 мая райдеры гоняли в Ижевске на Кубке Калашникова. Соревнование прошло здесь во второй раз (первый – в 2019-м) и приняло 63 спортсмена в городском спортивно-ландшафтном парке. Остальные два старта пройдут в Казани уже после Олимпиады: чемпионат России и Kazan Open – оба в сентябре.

Отбор на первую для BMX-фристайла Олимпиаду стартовал почти за три года до Игр – в ноябре 2018 года. Сборную России представят два райдера: по одному от мужчин и от женщин. Иреку Ризаеву и Елизавете Посадских повезло пролезть в топ-9 спортсменов, которые будут выступать в мужских и женских соревнованиях. 31 июля в четыре утра начнется квалификация, а ровно через сутки – финал и розыгрыш первых олимпийских наград в BMX-фристайле в истории.

Арена для BMX-фристайла в Токио Фото: Getty Images

23-летний Ризаев уже давно в спорте – гоняет на международных ивентах с 2014-го. Его история попадания на Игры смахивает на шаблонный голливудский фильм, в котором герой преодолевает кучу испытаний, но заканчивает историю хэппи-эндом. Ирек мощно выступал на протяжении всего отбора и подошел к решающему этапу, чемпионату мира в Монпелье, в топовой форме. На ЧМ ему было достаточно залезть в топ-40, и Олимпиада – в кармане, однако райдер едва не лишился Игр из-за жуткой травмы.

За неделю до чемпионата Ирек сильно подвернул ногу и отправился на решающий старт с повреждением. Райдер сначала удивил проходом в полуфинал, а затем вполз в финал с последней 12-й позиции. Даже выход в 1/2 финала означал, что россиянин точно полетит в Токио, а выход в финал чемпионата мира вообще выглядел чудом. Однако на раскатке перед решающим заездом Ризаева ждала более серьезная травма.

Из-за больного галеностопа райдер не выполнил разминочный трюк и свалился с высоты на колени. Ирек был в полной защите, а падение выглядело обычным, но не в этот раз. «Я падаю, встаю, хватаюсь за спину, чтобы проверить ее. Вроде все хорошо. Тут опускаю глаза вниз и вижу открытую коленную чашечку», – рассказал Ризаев на своем Youtube-канале. В этот момент райдер распрощался с Олимпиадой, ведь до нее оставалось всего 53 дня.

После детального осмотра врачей оказалось, что россиянину повезло – с колена сошла только кожа, а сустав остался в порядке. Жуткая травма произошла из-за прогнившей рампы, на которую приземлился Ризаев. Он пробил суставом дырку в покрытии, которое разорвало ему джинсы, откинуло наколенник и прорезало кожу. На следующий день Иреку уже зашили рану и выписали из французской больницы.

По прилете в Москву Ризаев снова обратился к травматологу из-за диких болей в колене. После осмотра было принято решение о еще одном вмешательстве – открылась необходимость в удалении гематом, которые образовались из-за того, что поврежденная нога была в постоянном напряжении. Следующие 10 дней райдер провел на кровати со скачущей температурой и раздувшимся коленом, до Игр оставалось все меньше времени. «Я выписываюсь, перехожу в другую больницу, показываюсь травматологу и между делом говорю: вот через 40 дней на Олимпиаду хотел бы съездить. Он на меня смотрит и говорит: «Без шансов», – делился Ирек.

Райдер не повредил сустав, но пострадали мягкие ткани. В первые дни восстановления его нога сгибалась всего на 63 градуса, при нормальных 160-170. Но мечта об Олимпиаде все еще теплилась в сознании Ризаева. После жесткого признания от врачей он начал 2-недельный реабилитационный марафон из усердных занятий по разрабатыванию сустава. Примерно за четыре недели до Игр Ирек вернулся на рампу, где продолжил восстановление уже на велике, а за две недели до старта прилетел в Токио в полной готовности.

«Это был невероятно сложный путь длинной в три года, и месяц назад он чуть не закончился. Когда на раскатке перед чемпионатом мира я увидел свою коленную чашечку во всей ее красе, то уже был готов к тому, что моей большой мечте не суждено сбыться. Но произошло самое настоящее чудо, и я уже вовсю прихожу в форму, нога работает», – поделился райдер.

Ночью 1 августа решится судьба первых олимпийских наград в BMX-фристайле, и наши райдеры проделали огромный путь, чтобы попасть в число лучших. Осталось зажечь на главном старте и исполнить мечту.

Фото: страница Ирека Ризаева в инстаграме)

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