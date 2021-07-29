Тренера по велоспорту из Германии Патрика Мостера отправили домой за расистские высказывания во время шоссейных гонок с раздельным стартом среди мужчин на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то, что он принес публичные извинения.

В телетрансляцию случайно попал его разговор с велосипедистом Никиасом Арндтом. Пытаясь взбодрить своего подопечного, которому предстояло догнать соперников из Алжира и Эритреи, Мостер кинул фразу: «Сделай этих погонщиков верблюдов». Когда слова попали в эфир немецкого телевидения, комментатор тут же выразил возмущение по поводу расистского образа, используемого тренером.

«Я могу только извиниться. У нас много знакомых выходцев из Северной Африки», – отреагировал тот.

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В Федерации велоспорта Германии заявили, что в своем комментарии он нарушил олимпийские ценности, пусть извинения и были искренними. «Честная игра, уважение и терпимость не подлежат обсуждению для сборной Германии», – говорится в заявлении по информации dw.com

Немецкий велогонщик Никиас Арндт занял в этой гонке 19-е место.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 3 августа.

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