Российские велогощицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли бронзовую медаль по итогам заезда с представительницами Нидерландов в командном спринте на Олимпийских играх-2020.

Шмелева и Войнова проехали два круга за 32.252, а голландские соперницы показали на секундомере 32.504.

По итогам полуфинальных заездов российская команда показала третий результат – 32.249.

Китайские велогонщицы, установившие в полуфинальном заезде мировой рекорд (31.804), поборются за золото с командой Германии.

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