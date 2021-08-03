Знакомое фанатам вселенной «Гарри Поттера» имя оказалось в заявочных списках Олимпийских игр. Вратарь Гриффиндора и молодежного состава «Паддлмир Юнайтед» Оливер Вуд совмещает квиддич с выступлениями за сборную Великобритании по велотреку.
Вуд попал в заявку на командную гонку преследования, но перед заездом первого раунда против Дании был заменен на Чарли Танфилда. В итоге именно Танфилд стал инициатором завала, который не позволил британцам пройти дальше. Магия, не иначе!
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А вот как спортсмен выглядит на самом деле – нет, это не Шон Биггерстафф, исполнивший роль Оливера в фильмах о Гарри Поттере.
Оливер Вуд (сборная Британии по велотреку)
Фото: Getty Images
- В велотреке разыгрывается 12 комплектов наград.
- Заключительные соревнования пройдут 8 августа – в последний день Олимпиады.
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