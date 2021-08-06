Российские спортсменки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева завоевали бронзовые медали на велотреке в дисциплине мэдисон, которая дебютировала на Олимпийских играх.

Старт гонки складывался сложно: Новолодская и Хатунцева взяли бонусные очки только на шестом промежуточном финише из 12. Но затем россиянки сумели войти в группу лидеров и набрали 26 очков.

Золото взяли британки (78 баллов), серебро – у датчанок (35).

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