Российские спортсменки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева завоевали бронзовые медали на велотреке в дисциплине мэдисон, которая дебютировала на Олимпийских играх.
Старт гонки складывался сложно: Новолодская и Хатунцева взяли бонусные очки только на шестом промежуточном финише из 12. Но затем россиянки сумели войти в группу лидеров и набрали 26 очков.
Золото взяли британки (78 баллов), серебро – у датчанок (35).
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