Le Monde: организаторы «Тур де Франс» не допустили Криса Фрума до гонки из-за допинга

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Компания ASO сообщила команде Sky, что не допустит британского гонщика Криса Фрума до участия в веломногодневке «Тур де Франс».

Как сообщает Le Monde, на адрес руководства Sky пришло электронное письмо с уведомлением, что Фрум не допущен до участия в «Туре» из-за дела о превышении дозы лекарства от астмы на «Вуэльте-2017». По словам организаторов «Тур де Франс», они не хотят портить имидж гонки.

Команда Sky обжаловала это решение в Олимпийском комитете Франции, слушания по делу Фрума пройдут 3 июля. Окончательное решение будет обнародовано 4 июля.

Во время «Вуэльты-2018» в организме Фрума обнаружили дозу сальбутамола, в 2 раза превышающую разрешенную норму.

Несмотря на это, Sky не отстранила гонщика. Его дело расследует Международный союз велосипедистов.

В мае 2018 года Фрум выиграл веломногодневку «Джиро д'Италия».

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