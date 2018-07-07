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Фернандо Гавириа выиграл первый этап «Тур де Франс»

Гавириа выиграл первый этап
Eurosport

1 час назад

Во Франции стартовала самая престижная супермногодневка.

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Колумбийский гонщик Quick-Step Фернандо Гавириа выиграл стартовый этап супермногодневки «Тур де Франс»-2018. Гонка проходила по маршруту Нуармутье-ан-л’Иль – Фонтене-ле-Конт, участники преодолели 201 км.

Второе место занял словацкий гонщик Bora-Hansgrohe Петер Саган, третьим финишировал немец Марсель Киттель из Katusha-Alpecin.

  • Второй этап протяженностью 182,5 км пройдет 8 июля по маршруту Муийрон-Сен-Жермен – Ла-Рош-сюр-Йон.
  • «Тур де Франс» продлится до 29 июля.

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