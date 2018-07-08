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Петер Саган выиграл второй этап «Тур де Франс»

Саган выиграл второй этап
Eurosport

13 мин. назад

И захватил лидерство в общем зачете.

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Представитель Словакии Петер Саган (BORA – hansgrohe) победил на втором этапе веломногодневки «Тур де Франс», показав время 4.06,37.

Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли (Bahrain Merida), третье – француз Арно Демар (Groupama – FDJ).

  • Саган лидирует в общем зачете, следом за ним идет колумбиец Фернандо Гавириа (Quick-Step Floors), который отстает от обладателя розовой майки на 0,06 секунд.
  • На третьем месте в общем зачете расположился Кольбрелли, он уступает Сагану 0,10 секунд.

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