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Петер Саган выиграл второй этап «Тур де Франс»
И захватил лидерство в общем зачете.
Представитель Словакии Петер Саган (BORA – hansgrohe) победил на втором этапе веломногодневки «Тур де Франс», показав время 4.06,37.
Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли (Bahrain Merida), третье – француз Арно Демар (Groupama – FDJ).
- Саган лидирует в общем зачете, следом за ним идет колумбиец Фернандо Гавириа (Quick-Step Floors), который отстает от обладателя розовой майки на 0,06 секунд.
- На третьем месте в общем зачете расположился Кольбрелли, он уступает Сагану 0,10 секунд.
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