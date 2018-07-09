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Велогонщики BMC выиграли командную гонку с раздельным стартом на «Тур де Франс»

Велогонщики BMC выиграли командную гонку с раздельным стартом
Р-Спорт

49 мин. назад

На втором месте – Sky, на третьем – Quick-Step Floors.

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Гонщики американской BMC выиграли командную гонку с раздельным стартом на 35,5 км в рамках третьего этапа многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Второе место заняла британская Sky (+4 секунды), третье – бельгийская Quick-Step Floors (+7 секунд). Швейцарская Katusha-Alpecin, за которую выступают россияне Ильнур Закарин и Павел Кочетков, стала 9-й (+52 секунды).

  • Генеральную классификацию возглавил бельгиец Грег ван Авермат из BMC, вместе с ним лидирует его партнер по команде американец Тиджей ван Гардерен, третьим идет британец Герайнт Томас из Sky (+3 секунды). Закарин – 15-й (+52 секунды).
  • Четвертый этап многодневки протяженностью 195 км пройдет 10 июля.

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