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Велогонщики BMC выиграли командную гонку с раздельным стартом на «Тур де Франс»
На втором месте – Sky, на третьем – Quick-Step Floors.
Гонщики американской BMC выиграли командную гонку с раздельным стартом на 35,5 км в рамках третьего этапа многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс».
Второе место заняла британская Sky (+4 секунды), третье – бельгийская Quick-Step Floors (+7 секунд). Швейцарская Katusha-Alpecin, за которую выступают россияне Ильнур Закарин и Павел Кочетков, стала 9-й (+52 секунды).
- Генеральную классификацию возглавил бельгиец Грег ван Авермат из BMC, вместе с ним лидирует его партнер по команде американец Тиджей ван Гардерен, третьим идет британец Герайнт Томас из Sky (+3 секунды). Закарин – 15-й (+52 секунды).
- Четвертый этап многодневки протяженностью 195 км пройдет 10 июля.
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