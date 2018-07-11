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Петер Саган выиграл пятый этап «Тур де Франс»
Ван Авермат лидирует в общем зачете.
Словацкий велогонщик Петер Саган (BORA – hansgrohe) выиграл пятый этап веломногодневки «Тур де Франс», проходивший по маршруту Лорьян – Кемпер.
Второе место занял Сонни Кольбрелли из Италии. Третьим приехал бельгиец Филипп Жилбер. Все призеры показали одинаковое время – 4 часа 48 минут и 6 секунд.
- В общем зачете бельгиец Грег Ван Авермат опережает американца Ти Джея ван Гардерена на 2 секунды.
- Шестой этап протяженностью 181 километр пройдет по маршруту Брест – Мюр-де-Бретань.
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