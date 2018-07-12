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Дэниэл Мартин выиграл шестой этап «Тур де Франс»
Грег ван Авермат сохранил желтую майку.
Ирландский велогонщик UAE Team Emirates Дэниэл Мартин стал победителем шестого этапа «Тур де Франс»-2018. Участники преодолели 181 километр по маршруту Брест – Мюр-де-Бретань.
Второе место занял француз Пьер-Роже Лятур (AG2R LA MONDIALE), третье – Алехандро Вальверде (Movistar).
Желтую майку лидера генеральной классификации сохранил бельгиец Грег ван Авермат (BMC Racing). На второе место вышел британец Герайнт Томас из Sky, обошедший американца Ти Джея ван Гардерена из BMC Racing.
- Седьмой этап протяженностью 231 км пройдет 13 июля по маршруту Фужер – Шартр.
- Ван Авермат еще не выигрывал Гранд-тур.
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