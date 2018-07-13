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Дилан Грёневеген выиграл седьмой этап «Тур де Франс»
В генеральной классификации по-прежнему лидирует Грег ван Авермат.
Седьмой «Тур де Франс»-2018 прошел по маршруту Фужер – Шартр. Гонщики преодолели 231 километр.
Первым финишировал голландец Дилан Грёневеген из команды LottoNL-Jumbo. Второе место занял колумбиец Фернандо Гавириа (Quick-Step Floors), третье – словак Петер Саган (Bora–Hansgrohe).
В генеральной классификации тройка лидеров осталась прежней: бельгийский гонщик BMC Racing Грег ван Авермат идет первым, второй – британец Герайнт Томас из Sky, третий – американец Ти Джей ван Гардерен из BMC Racing.
- Восьмой этап пройдет по маршруту Дрё – Амьен 14 июля.
- Гонщики преодолеют 181 км.
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