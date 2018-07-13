Getty Images

Дилан Грёневеген выиграл седьмой этап «Тур де Франс»

Грёневеген выиграл седьмой этап
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 58 мин. назад

В генеральной классификации по-прежнему лидирует Грег ван Авермат.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Седьмой «Тур де Франс»-2018 прошел по маршруту Фужер – Шартр. Гонщики преодолели 231 километр.

Первым финишировал голландец Дилан Грёневеген из команды LottoNL-Jumbo. Второе место занял колумбиец Фернандо Гавириа (Quick-Step Floors), третье – словак Петер Саган (Bora–Hansgrohe).

В генеральной классификации тройка лидеров осталась прежней: бельгийский гонщик BMC Racing Грег ван Авермат идет первым, второй – британец Герайнт Томас из Sky, третий – американец Ти Джей ван Гардерен из BMC Racing.

  • Восьмой этап пройдет по маршруту Дрё – Амьен 14 июля.
  • Гонщики преодолеют 181 км.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Тур де Франс

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Англичане и бельгийцы пробьют верх, «дьяволы» возьмут бронзу

01:33
Популярные видео
«На радостях он наливал каждому болельщику за свой счет». Топ-5 неожиданных победителей Уимблдона
1 221 просмотров4 ч
«Тренером будет мама Энди Маррея». Фанаты собрали футбольный сквад из теннисистов
 630 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться