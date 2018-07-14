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Дилан Грёневеген одержал победу на втором этапе подряд

Грёневеген одержал победу на втором этапе подряд
ТАСС

1 час назад

Просто красавчик.

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Голландский велогонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Грёневеген одержал победу на восьмом этапе многодневки «Тур де Франс». Этап стартовал в городе Дрё, а финишировал в Амьене.

Грёневеген преодолел 181 км за 4 часа 23 минуты 36 секунды. В спринтерской развязке этапа ближе всех к победе были немец Андре Грайпель из Lotto-Soudal и колумбиец Фернандо Гавириа из команды Quick-Step Floors, но им не удалось обогнать голландца.

В генеральной классификации по-прежнему лидирует бельгийский гонщик из команды BMC Грег ван Авермат. Второе место занимает британец Герайнт Томас из Sky (+7 секунд). Третьим в общем зачете идет американец ТиДжей ван Гардерен, также представляющий BMC (+9).

Россиянин Ильнур Закарин («Катюша-Альпецин») финишировал в первой группе преследователей и поднялся на 24-е место в общем зачете. Он проигрывает лидеру 2 минуты 6 секунд.

  • Грёневеген третий раз в карьере и второй подряд на текущей веломногодневке одержал победу на этапе «Тур де Франс». Впервые это произошло в 2017 году.
  • Девятый этап «Тур де Франс» пройдет 15 июля между городами Аррас и Рубе. Его протяженность составит 156,5 км.

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