Getty Images
Джон Дегенкольб выиграл девятый этап «Тур де Франс»
В генеральной классификации лидирует Грег ван Авермат.
Немец Джон Дегенкольб из команды Trek-Segafredo стал победителем девятого этапа велогонки «Тур де Франс».
Дегенкольб преодолел 156,5 км этапа за 3 часа 24 минуты 26 секунд, вторым стал бельгиец Грег ван Авермат (BMC), замкнул тройку лучших другой представитель Бельгии Ив Лампэр (Quick-Step Floors). Россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin, отставание – 27 секунд) занял 29-е место.
- В генеральной классификации Ван Авермат сохранил лидерство, его отрыв от идущего вторым британца Герайнта Томаса (Sky) увеличился до 43 секунд. На третью строчку поднялся бельгиец Филипп Жильбер (Quick-Step Floors, +44 секунды).
- В понедельник на «Туре» выходной, десятый этап (158,5 км) пройдет во вторник.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте