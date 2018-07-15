Getty Images

Джон Дегенкольб выиграл девятый этап «Тур де Франс»

Дегенкольб выиграл девятый этап «Тур де Франс»
Р-Спорт

1 час назад

В генеральной классификации лидирует Грег ван Авермат.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Немец Джон Дегенкольб из команды Trek-Segafredo стал победителем девятого этапа велогонки «Тур де Франс».

Дегенкольб преодолел 156,5 км этапа за 3 часа 24 минуты 26 секунд, вторым стал бельгиец Грег ван Авермат (BMC), замкнул тройку лучших другой представитель Бельгии Ив Лампэр (Quick-Step Floors). Россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin, отставание – 27 секунд) занял 29-е место.

  • В генеральной классификации Ван Авермат сохранил лидерство, его отрыв от идущего вторым британца Герайнта Томаса (Sky) увеличился до 43 секунд. На третью строчку поднялся бельгиец Филипп Жильбер (Quick-Step Floors, +44 секунды).
  • В понедельник на «Туре» выходной, десятый этап (158,5 км) пройдет во вторник.

Будь в контакте со спортом

По теме

Тур де Франс

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Дегенкольб оборачивался, оборачивался, оборачивался, оборачивался, а потом выиграл 9-й этап

02:11
Популярные видео
«Ты не можешь назвать их все». Зрители Уимблдона отвечают на вопросы о ЧМ в России
 478 просмотров4 ч
Волшебные комбинации и голы игроков «Ди Си». После просмотра никто не скажет, что MLS – двор-лига
1 327 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться