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Хулиан Алафилиппе выиграл десятый этап «Тур де Франс»

Алафилиппе выиграл десятый этап «Тур де Франс»
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

В тотале – без изменений.

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Француз Хулиан Алафилиппе (Quick-Step Floors) победил на 10-м этапе супервеломногодневки «Тур де Франс», проходившем по маршруту Анси – Ле-Гран-Борнан. Время победителя – 4 часа 25 минут 27 секунд.

Вторым к финишу спустя 1 минуту 34 секунды пришел испанский велогонщик Йон Исагирре (Bahrain-Merida). Третьим стал эстонец Рейн Таарамяэ (Direct Energie), он проиграл Алафилиппе 1 минуту 40 секунд.

  • В общем зачете лидирует Грег Ван Авермат (BMC Racing), на 43 секунды от него отстает Герайнт Томас (Team Sky).
  • 11-й этап велогонки пройдет по маршруту Альбервиль – Ла Розьер 18 июля. Его протяженность составит 108,5 километров.

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