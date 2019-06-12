Британский велогонщик команды Ineos Крис Фрум из-за травмы не выступит на «Тур де Франс»-2019.

Спортсмен получил травму в результате падения во время разминки перед четвертым этапом многодневки «Критериум Дофине» во Франции. После инцидента его доставили в больницу. По данным L'Equipe, Фрум получил перелом бедра.

«Он упал на скоростном участке и ударился о стену. Врачи приехали быстро и оказали помощь, сейчас мы ждем вертолет, чтобы доставить его в Лион или Сент-Этьен. Это очень серьезное падение. Понятно, что Фрума не будет на старте «Тур де Франс». Пройдет немало времени, прежде чем он снова сможет участвовать в гонках», – сказал представитель Ineos Дэйв Брэйлсфорд, слова которого приводятся на сайте «Критериум Дофине».

Фрум четырежды становился победителем «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017).

В 2019 году многодневка стартует 6 июля в Брюсселе.

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