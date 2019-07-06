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Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс»
Главная велогонка человечества стартовала в Бельгии.
Голландский велогонщик Мике Тёниссен из команды Jumbo-Visma выиграл первый этап «Тур де Франс», который проходил по дорогам Бельгии.
Вторым стал Петр Саган (BORA-Hansgrohe), третьим приехал к финишу австралиец Калеб Эван из команды Lotto Soudal. Вся тройка показала одно время – 4 часа 22 минуты 47 секунд.
- Вторым этапом станет разделка, которая пройдет 7 июля в Брюсселе.
- Ее протяженность составит 27,6 км.
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