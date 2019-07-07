Голландская Jumbo-Visma победила на втором этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Командная гонка с раздельным стартом прошла в Брюсселе.

Дистанция составила 27,6 км, результат победителей – 28 минут 58 секунд. Второе место заняла британская Team Ineos (+0.20). Третьей стала бельгийская Deceuninck – Quick Step (+0.21).

Видео - Jumbo-Visma выиграла командную разделку 06:53

В генеральной классификации первую строчку сохранил за собой голландский велогонщик Jumbo-Visma Мике Тёниссен, который опережает партнеров по команде бельгийца Вута ван Арта, голландца Стивена Круйсвейка, немца Тони Мартина и новозеландца Джорджа Беннетта на 10 секунд.

Впервые с 1987 года первые два этапа выиграли представители одной команды.

Швейцарская команда Katusha-Alpecin заняла пятое место, уступив Jumbo-Visma 26 секунд. Российский гонщик «Катюши» Ильнур Закарин расположился в общем зачете на 21-й строчке с отставанием от лидера в 36 секунд.

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