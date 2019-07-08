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Алафилиппе выиграл третий этап
Ильнур Закарин пришел к финишу только 71-м.
Французский велогонщик Хулиан Алафилиппе, выступающий за команду Deceuninck - Quick Step, стал победителем третьего этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Тур де Франс».
Алафилиппе преодолел этап протяженностью 215 км между бельгийским городом Бенш и французским Эперне за 4 часа 40 минут 29 секунд. Второе место занял австралиец Майкл Мэтьюз (+0,026 секунды отставания) из Sunweb. Третьим стал бельгиец Яспер Стюйвен (+0,026) из команды Trek-Segafredo.
- Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, финишировал 71-м с результатом 4 часа 44 минут 20 секунд.
- Четвертый этап протяженностью 213,5 км пройдет между французскими городами Реймс и Нанси.
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