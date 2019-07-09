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Вивиани взял четвертый этап
Желтая майка лидера пока у Хулиана Алафилиппе.
Итальянский гонщик Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) победил на четвертом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Вивиани преодолел дистанцию 213,5 км между городами Реймс и Нанси за 5 часов 9 минут и 20 секунд. Второе место занял норвежец Александер Кристофф из команды UAE-Team Emirates, показавший то же время. Третьим финишировал австралиец Калеб Эван (Lotto Soudal).
- После четырех этапов в общем зачете лидирует француз Хулиан Алафилиппе.
- В прошлом году победителем «Тур де Франс» стал валлиец Герайнт Томас.
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