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Саган выиграл пятый этап

Саган выиграл пятый этап
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Обладатель желтой майки не сменился.

Пятый этап «Тур де Франс»-2019 протяженностью 175 километров прошел по маршруту Сен-Дье-де-Вож – Кольмар.

Первым к финишу пришел словацкий гонщик Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Следом финишировали бельгиец Вут ван Арт (Team Jumbo – Visma) и итальянец Маттео Трентин (Mitchelton-Scott).

Лидерство в генеральной классификации удержал француз Хулиан Алафилиппе из команды Deceuninck – Quick-Step

  • Шестой этап состоится 11 июля.
  • Велогонщики преодолеют 160,5 км по маршруту Мюлуз – Ла-Планш-де-Бель-Фий.
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