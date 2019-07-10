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Саган выиграл пятый этап
Обладатель желтой майки не сменился.
Пятый этап «Тур де Франс»-2019 протяженностью 175 километров прошел по маршруту Сен-Дье-де-Вож – Кольмар.
Первым к финишу пришел словацкий гонщик Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Следом финишировали бельгиец Вут ван Арт (Team Jumbo – Visma) и итальянец Маттео Трентин (Mitchelton-Scott).
Лидерство в генеральной классификации удержал француз Хулиан Алафилиппе из команды Deceuninck – Quick-Step
- Шестой этап состоится 11 июля.
- Велогонщики преодолеют 160,5 км по маршруту Мюлуз – Ла-Планш-де-Бель-Фий.
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