Шестой этап супермногодневки «Ту де Франс» протяженностью 160 км прошел по маршруту Мюлуз – Ля Планш де Бель Фий.

Победителем заезда стал бельгийский велогонщик Дилан Тёнс из команды Bahrain-Merida. Тройку замкнул его соотечественник Шандро Мёрисс (Wanty - Gobert Cycling Team), а между двумя бельгийцами вклинился Джулио Чиччоне из Италии (Trek-Segafredo).

Чиччоне не только разбавил бельгийский подиум, но и возглавил генеральную классификацию. Итальянец перехватил желтую майку у Хулиана Алафилиппе.

12 июля пройдет седьмой этап по маршруту Бельфор – Шалон-сюр-Сон.

Участники преодолеют 230 км.

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