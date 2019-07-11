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Тёнс выиграл шестой этап

Тёнс выиграл шестой этап
Eurosport

45 мин. назад

В генеральной классификации произошло важное изменение.

Шестой этап супермногодневки «Ту де Франс» протяженностью 160 км прошел по маршруту Мюлуз – Ля Планш де Бель Фий.

Победителем заезда стал бельгийский велогонщик Дилан Тёнс из команды Bahrain-Merida. Тройку замкнул его соотечественник Шандро Мёрисс (Wanty - Gobert Cycling Team), а между двумя бельгийцами вклинился Джулио Чиччоне из Италии (Trek-Segafredo).

Чиччоне не только разбавил бельгийский подиум, но и возглавил генеральную классификацию. Итальянец перехватил желтую майку у Хулиана Алафилиппе.

  • 12 июля пройдет седьмой этап по маршруту Бельфор – Шалон-сюр-Сон.
  • Участники преодолеют 230 км.

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